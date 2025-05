Başkan Erdoğan: Enerji alanındaki keşiflerimiz makus talihimizi değiştirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

"DÜNYA BÜYÜDÜKÇE ENERJİ ARZI ARTIYOR"

Enerjinin tüm devletlerin en önemli meseleleri arasına girdiği dönemdeyiz. Dünyamız büyüyor ve arz da hızla büyüyor. Enerji ihtiyacının her gün arttığı tabloda küresel ısınma tehdidi ile karşı karşıya olan çevreye yeni riskler ekleniyor. Bir taraftan daha fazla enerji kullanırken çevreyi tahrip ediyoruz. Bir de buna küresel riskleri ilave edince nasıl karmaşık sorunla yüzleştiğimiz daha net görülecektir. Enerji kullanımına paralel enerji sarfiyatından doğan sera gazının dünyaya verdiği zarar da büyüyor.

"AVRUPA'DAKİ ENERJİ KESİNTİLERİ ENERJİNİN VAZGEÇİLMEZ YERİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"

Enerji talebimiz hızla yükselirken enerji kaynaklarımız da erimekte ve dünyamız kirlenmektedir. Gelişmiş devletler dahil tüm ülkeler enerji politikalarını bu tabloya göre planlamakta. Rekabet kızışırken enerji arz güvenliğine yönelik çabalar yoğunlaşıyor. Avantajlı ülkeler bile rezervlerinin uzak olmayan tarihte biteceğini bilerek hareket ediyor. Bu meseleler doğrudan milli güvenliğe tehdit konular olarak görülüyor ve birer beka meselesine dönüşmüştür. Avrupa'daki enerji kesintileri enerjinin vazgeçilmez yerini bir kez daha gösterdi. Gelecekte daha da önemli yer alacaktır. Afrika'dan Asya'ya dünyanın birçok bölgesindeki gerilimleri enerjiden bağımsız okuyamayız. Bir damla petrolü oluk oluk akan kandan kıymetli gören zihniyette hiçbir şey değişmedi, değişmeyecek. Mazlumların kanlarından beslenmeye devam edeceklerdir.

2005'te hiç olmayan güneş enerjisi gücümüz 21 bin 803 megavata ulaştı. Bu başarı kararlılıkla sürdürdüğümüz planlamanın ürünüdür. Rüzgar ve güneş enerjisinde 120 bin megavata çıkarmayı hedefliyoruz. 80 milyar dolarlık yatırım yapacağız. Yeşil iletim altyapısını kuruyoruz. 2035 itibariyle 5 bin megavatlık deniz üstü rüzgar kapasitesini hedefliyoruz.

"KARADENİZ VE GABAR'DAKİ KEŞİFLER İLE MAKUS TARİHİMİZİ DEĞİŞTİRDİK"

Biz enerjiyi çıkarların uzlaşacağı, bir iş birliği meselesi olarak görüyoruz. Sömürmeye değil beraber kazanmaya talibiz. Bu hakkaniyetli tavrımızı her ne pahasına olursa olsun her şartta muhafaza edeceğiz. Başarılı alanlarımızın en başında enerji sektörü geliyor. Her alanda ciddi yatırımlar yaptık. Karadeniz ve Gabar'daki keşifler ile makus tarihimizi değiştirdik. Türkiye'yi enerji koridorlarının kesiştiği merkeze dönüştürdük. Elini vicdanına koyan herkes Türkiye'nin enerji alanında büyük sıçrama yaptığını zaten kabul ediyor. Akkuyu Santrali ile ülkemizi farklı lige yükselttik.