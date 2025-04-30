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Kırıkkale'de kaçak ürün ticareti: 2 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 30.04.2025 11:47
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Kırıkkale’de kaçak ürün ticareti: 2 gözaltı

Kırıkkale’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kaçak tütün ve elektronik sigara ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak ürünlere yönelik operasyon düzenledi.

Y.K. ve K.C. isimli şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 100 adet elektronik sigara, 17 kilogram kıyılmış tütün ve 4 paketlenmiş tütün ele geçirildi. Kaçak ürünlere el konuldu. Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kırıkkale’de kaçak ürün ticareti: 2 gözaltı Kırıkkale’de kaçak ürün ticareti: 2 gözaltı Kırıkkale’de kaçak ürün ticareti: 2 gözaltı

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