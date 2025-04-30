Kırıkkale’de kaçak ürün ticareti: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak ürünlere yönelik operasyon düzenledi.

Y.K. ve K.C. isimli şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 100 adet elektronik sigara, 17 kilogram kıyılmış tütün ve 4 paketlenmiş tütün ele geçirildi. Kaçak ürünlere el konuldu. Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.