İBB’de 6 milyonluk huzur hakkı! Belediye Fatih Keleş’e bağlanmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in mali hareketleri mercek altına alındı.

Fatih Keleş'in hesap hareketlerini inceleyen MASAK, dikkat çekici hesap hareketleri tespit etti. Hazırlanan raporda Keleş'in 4 milyon lira belde karşılığında Göcek'te bir yat satın aldığı belirlendi.

2 MİLYON 700 BİN'E TESLA



Eski İBB Başkanı İmamoğlu'nu kasası olarak gösterilen Fatih Keleş'in Temmuz 2023'te iki ayrı işlem ile bir banka hesabına elden nakit olarak 2 milyon 700 bin TL para yatırdığı, bu parayı da kısa bir süre sonra Tesla marka aracın satın alımı için araç satış şirketinin hesabına aktardığı saptandı.

6.2 MİLYON HUZUR HAKKI



Fatih Keleş'in hesap hareketlerinde en dikkat çekici husus ise İBB iştiraklerinden "Huzur hakkı" açıklamalarıyla aldığı ödemeler oldu.

Sabah'ın haberine göre; Yapılan incelemelerde, Fatih Keleş'in 06.09.2023 ile 07.01.2025 tarihleri arasındaki 16 ayda İBB iştiraki İSFALT AŞ'den aylık yaklaşık 400 bin TL olmak üzere toplamda 6 milyon 233 bin 233 TL ödeme aldığı tespit edildi.