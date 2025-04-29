29 Nisan 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 29.04.2025 09:58
ABONE OL
Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda birçok uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, merkez İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 234 sentetik uyuşturucu, 57 gram kokain, 170 sentetik ecza hapı, 21 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ile 5 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı yakalandı Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı yakalandı Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı yakalandı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör