Ekrem İmamoğlu cezaevinde cep telefonu mu kullanıyor? HTS kayıtları için harekete geçilecek mi?

Hukukçu Aydoğan Ahıakın yaşananları A Haber'de yorumladı (ahaber.com.tr)

"JAMMER KULLANILSA POST CİHAZLARI BİLE ÇALIŞMAZ"

Ekrem İmamoğlu otelde çıkarken cep telefonu ile uğraşıyor yani demek ki sinyal var. Oradaki müşteriler de cep telefonu kullanıyor. Jammerı bir otelde çalıştırdığınızda post cihazlarından otopark girişindeki bariyerlere kadar Wi-Fi ile çalışan tüm sistemleri çalışmaz hale getirisiniz. Lobide çocuklarıyla oturan aileler var ve bunlar hep görüntüde var.

"DELİLLER YOK EDİLMEK İSTENDİ"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Özel bu valizlerde jammer olduğunu iddia ediyor. Özgür Çelik bu otel de var mıydı? Yarın bu valizlerden bir para çıkarsa ya da başka bilgi ve belge çıkarsa Özgür Çelik gerçek dışı bir beyanda bulunmuş olacak. Toplumun aklıyla alay etmeyi bıraksınlar.

Bu kameraların bantlanması veya jammer kullanmaya ilişkin ifadelere bakıldığı zaman delillerin yok edilmesi durumunu görüyoruz. TCK'ya göre zaten bu bir suçtur. Bunun 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası vardır ve bağımsız bir suç olarak değerlendirilir.