Ekrem İmamoğlu cezaevinde cep telefonu mu kullanıyor? HTS kayıtları için harekete geçilecek mi?
Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 'kasası' olarak anılan isimlerle bir otelde yaptığı görüşmenin görüntüleri gündem yarattı. Görüşme sonrası İmamoğlu’nun korumasının taşıdığı gizemli valizler dikkat çekerken, İBB’den yapılan açıklamada valizlerde sinyal kesici cihazlar bulunduğu ve toplantı için üst düzey güvenlik önlemleri alındığı belirtildi. Hukukçu Aydoğan Ahıakın A Haber ekranlarında yaptığı açıklamada önemli noktalara değindi. Otel yönetiminin de jammer kullanılmadığını açıkladığını hatırlatan Ahıakın, 'Özgür Çelik’in iddiaları çöktü. Herkes o valizlerde ne olduğunu merak ediyor' diye konuştu. Ahıakın ayrıca, HTS kayıtları incelenirse telefon kullanımı olup olmadığının kolayca anlaşılabileceğini belirtti.
Yolsuzluk suçundan tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen isimlerle bir otelde yaptığı buluşmanın görüntüleri Türkiye'nin gündemine oturdu.
Görüşmenin ardından İmamoğlu'nun korumasının elindeki sır valizler merak konusu olurken İBB, gizli toplantıya ilişkin üst düzey güvenlik önlemleri alındığını ve o valizlerde sinyal kesicilerin olduğunu açıkladı.
İBB AÇIKLADI: SIR VALİZLERDE JAMMER VAR
İBB sır valizlerin içinde sinyal kesici cihazların olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:
"İBB, Başkan İmamoğlu'nun ve halkın güvenliğini sağlamak amacıyla Ankara merkezli bir firma üzerinden, yalnızca kamu kurumlarına satışı yapılabilen sinyal kesici cihazlarından 10 adet temin etmiştir.Bu cihazlardan 2'si seyyar olarak araç konvoyunda kullanılmakta, diğerleri sabit olarak görüşmelerde ve makam odalarında güvenlik amaçlı çalıştırılmaktadır.
Bavulla taşınan ekipmanlar, bombalı saldırı tehditlerine karşı kullanılan, yalnızca kamu kurumlarına satışı yapılabilen mobil cihazlardır. Bu cihazlar teknik özellikleri gereği büyük ve ağır olduğundan, korumalı taşıma çantalarında yani güvenli ekipman bavullarında taşınmaktadır. Sinyal kesici cihazların zarar görmemesi için korunaklı ve hızlı şekilde mobilize edilerek kurulabilmesi için bavulla taşınması standart bir uygulamadır. Bu tür cihazların kullanılması, Başkan İmamoğlu'nun şahsı güvenliği kadar, katıldığı etkinliklerdeki görüştüğü kişiler ve otel gibi kamuya açık yerlerdeki vatandaşların güvenliğini de sağlamayı amaçlamaktadır."
Hukukçu Aydoğan Ahıakın A Haber ekranlarında yaptığı açıklamada önemli noktalara değindi.
İşte Ahıakın'ın sözlerine öne çıkanlar:
Ekrem İmamoğlu'nun lüks bir otele girişi ve çıkışına ilişkin görüntülere baktığımızda ekibinin telefon ile görüştüğünü görüyoruz. Eğer bir terör tehdidi varsa İmamoğlu kendi müdürleri ile Saraçhane'de görüşmüyor da bir otel buluşuyor. Bu başlı başına bir soru işaretidir.
"JAMMER KULLANILSA POST CİHAZLARI BİLE ÇALIŞMAZ"
Ekrem İmamoğlu otelde çıkarken cep telefonu ile uğraşıyor yani demek ki sinyal var. Oradaki müşteriler de cep telefonu kullanıyor. Jammerı bir otelde çalıştırdığınızda post cihazlarından otopark girişindeki bariyerlere kadar Wi-Fi ile çalışan tüm sistemleri çalışmaz hale getirisiniz. Lobide çocuklarıyla oturan aileler var ve bunlar hep görüntüde var.
"DELİLLER YOK EDİLMEK İSTENDİ"
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Özel bu valizlerde jammer olduğunu iddia ediyor. Özgür Çelik bu otel de var mıydı? Yarın bu valizlerden bir para çıkarsa ya da başka bilgi ve belge çıkarsa Özgür Çelik gerçek dışı bir beyanda bulunmuş olacak. Toplumun aklıyla alay etmeyi bıraksınlar.
Bu kameraların bantlanması veya jammer kullanmaya ilişkin ifadelere bakıldığı zaman delillerin yok edilmesi durumunu görüyoruz. TCK'ya göre zaten bu bir suçtur. Bunun 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası vardır ve bağımsız bir suç olarak değerlendirilir.
OTEL JAMMER KULLANILMADI DEDİ
Bu otel bir açıklama yaptı ve jammer kullanılmadığını belirtti. Aynı zamanda hiçbir zaman sinyal kesici kullanılmadığını belirttiler. Özgür Çelik'in beyanının yalan olduğunu görüyoruz. Bir balon gibi patladı. Bu valizlerle ne taşındığını herkes merak ediyor.
CEP TELEFONU İÇİN HTS KAYITLARI İNCELENEBİLİR
Bu toplantının Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasaları olduğu iddia edilen isimlerle taşındığı da belirtiliyor. İmamoğlu'nun neden Saraçhane'de değil de bir otel de buluştuğu ayrıca bir konudur. Eğer ki savcılık bunların HTS kayıtlarını isterse zaten cep telefonu kullanılıp kullanılmadığı tespit edilir. Burada jammerı bir bahane olarak görüyorum.
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