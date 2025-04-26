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İBB'ye ikinci dalga yolsuzluk operasyonu! 47 şüpheli gözaltına alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.04.2025 07:47
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İBB’ye ikinci dalga yolsuzluk operasyonu! 47 şüpheli gözaltına alındı

İBB’ye ikinci dalga yolsuzluk operasyonu yapıldı. 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, operasyon kapsamında İSKİ Genel Müdürü Şafak Basa ve yardımcısı Begüm Çelikdelen gözaltına alındı. Ayrıca İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay da gözaltına alınan isimler arasında.

İBB'ye ikinci dalga yolsuzluk operasyonu yapıldı. 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, operasyon kapsamında İSKİ Genel Müdürü Şafak Basa ve yardımcısı Begüm Çelikdelen gözaltına alındı. Ayrıca İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay da gözaltına alınan isimler arasında.

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