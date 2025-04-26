CHP’li İBB dar gelirlinin evini yıkacak! Arnavutköy’deki sosyal konutlara takoz

Türkiye çapında başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 250 bin konutluk projenin İstanbul ayağını kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ tarafından İstanbul Arnavutköy'de dar gelirli aileler için 28 bin 100 inşa edilecek.

Hak sahipleri belli olan konutların inşası CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni rahatsız etti. İBB'ye bağlı İSKİ Genel Müdürlüğü'nün şimdi de yetkisi dahilinde olmamasına rağmen hukuk dışı bir şekilde inşaatına başlanan konutların yıkımı için yazı gönderdiği öğrenildi. DSİ kararıyla içme suyu havzası olmaktan çıkarılan alanı su havzası olarak nitelendiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gözünü dar gelirli ailelerin evlerine dikmesi tepki çekti.

SUYU DA BAĞLAMAYIZ

İSKİ, daha önce de TOKİ Başkanlığı'na gönderdiği yazıda projedeki evlere su ve kanalizasyon bağlantısı yapmayacağını ifade eden bir yazı gönderdiği öğrenildi.

"PROJENİN TAMAMI SOSYAL KONUTTUR"

Sazlıdere'deki projeye ilişkin katıldığı televizyon programında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "250 bin sosyal konut kapsamında sosyal konutlar yapılıyor. Ev sahibi olmayan vatandaşlarımız için sosyal konutlar yapılıyor. Ne dediler? Lüks konutlar yapıyorlar dediler. Buradaki projenin tamamı sosyal konuttur. Evi olmayan dar gelirli vatandaşlarımıza kurayla belirlediğimiz sahiplerinin belli olduğu vatandaşlara yapılan konutlardır. Lüks konut değildir. Bu birinci yalan. İkincisi, Araplara satacaklar dediler.

Buradan konut alacakların tamamı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı.Tamamı. Bu ikinci yalan. Dediler ki, su kaynaklarını burada, bu projeyle birlikte İstanbul'un suyunu kesiyorlar dediler. Buranın Sazlıdere Barajı ile alakası yok. Barajı yıkacaklar dediler. Kenarından, köşesinden ilgisi alakası yok. Çünkü baraj yerinde duruyor. Gitsin baksınlar, görmüyorlarsa ki burası su havzası da değil. Bilmediği için. Biz bu projeyi su kaynaklarına zarar vermeyecek şekliyle, plan, yönetmelik, imar planı neyi emrediyorsa bu çerçevede yapıyoruz. Dediler ki, Kanal İstanbul projesinin parçasıdır. Bu da kuyruklu yalan. Bu projenin Kanal İstanbul'la yakından, uzaktan ilgisi yoktur." dedi.