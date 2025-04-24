İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı’nın avukatları hakkında karar

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatlığını yapan Serkan Günel ve yolsuzluk soruşturması kapsamında firari olarak aranan şüpheli Emrah Bağdatlı'nın avukatlığını yaptığı öğrenilen Kazım Yiğit Akalın hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Serkan Günel (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

İBB AVUKATLARI GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca avukatlar Serkan Günel ile Kazım Yiğit Akalın hakkında, 'yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

Kazım Yiğit Akalın (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, Günel ve Akalın'ı gözaltına aldı.