24 Nisan 2025, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı’nın avukatları hakkında karar

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı’nın avukatları hakkında karar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.04.2025 18:35 Güncelleme: 24.04.2025 21:57
ABONE OL
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı’nın avukatları hakkında karar

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Tutuklanan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatları Kazım Yiğit Akalın ve Serkan Günel 'Yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'Soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlamalarıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı'nın avukatları tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakimlik, Günel ve Akalın hakkında 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatlığını yapan Serkan Günel ve yolsuzluk soruşturması kapsamında firari olarak aranan şüpheli Emrah Bağdatlı'nın avukatlığını yaptığı öğrenilen Kazım Yiğit Akalın hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Serkan Günel (Foto: ahaber.com.tr arşiv)Serkan Günel (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

İBB AVUKATLARI GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca avukatlar Serkan Günel ile Kazım Yiğit Akalın hakkında, 'yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

Kazım Yiğit Akalın (Foto: ahaber.com.tr arşiv) Kazım Yiğit Akalın (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, Günel ve Akalın'ı gözaltına aldı.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

ADLİ KONTROL KARARI!
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen avukatlar Kazım Yiğit Akalın ve Serkan Günel, savcılıktaki ifadelerinin ardından 'Yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'Soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlik, Günel ve Akalın hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv) (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

Öte yandan hatırlanacağı üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

Kararda, Abbas'ın üzerine atılı suçun niteliği, kanunda öngörülen cezanın miktarı ve mevcut delil durumunun dikkate alındığı kaydedildi.

İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Abbas'ın savcılıkta etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği öğrenildi.

İBB soruşturmasında yeni gelişme! itirafçı olduİBB soruşturmasında yeni gelişme! itirafçı oldu İBB SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME! İTİRAFÇI OLDU
İBB’deki yolsuzluk krizi derinleşiyor!İBB’deki yolsuzluk krizi derinleşiyor! İBB'DEKİ YOLSUZLUK KRİZİ DERİNLEŞİYOR!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı’nın avukatları hakkında karar İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı’nın avukatları hakkında karar İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı’nın avukatları hakkında karar

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör