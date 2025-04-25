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Kartalkaya'daki otel yangınında flaş gelişme: Ara karar sonrası tutuklu itfaiye eri tahliye edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 25.04.2025 22:17
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Kartalkaya’daki otel yangınında flaş gelişme: Ara karar sonrası tutuklu itfaiye eri tahliye edildi

Bolu Kartalkaya'da 21 Ocak gecesi meydana gelen Grand Kartal Otel'deki feci yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Türkiye'nin günlerce konuştuğu yangının ardından 41 şüpheli gözaltına alınırken 28 şüpheli tutuklandı. Tutuklu bulunan itfaiye eri İrfan Acar, ara karar sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi otelin restoran bölümünde çıkan yangında soruşturma kapsamında 41 şüpheli gözaltına alınırken; aralarında otel sahibi Halit Ergül, otelin genel müdürü ve aynı zamanda otel sahibi Ergül'ün damadı Emir Aras, Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun, itfaiye eri İrfan Acar, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan, Seben İl Özel İdare Müdürü Mehmet Özel ve elektrik teknisyeni Muharrem Şen'in de bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı.

Kartal'daki otel yangınında tutuklanan itfaiye eri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA) Kartal'daki otel yangınında tutuklanan itfaiye eri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

TUTUKLU İTFAİYE ERİ HAKKINDA TAHLİYE KARARI

Tutuklu bulunan itfaiye eri İrfan Acar, avukatın itirazı üzerine verilen ara karar sonrasında adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Olaya ilişkin tutuklu sayısı 19'a düştü.

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