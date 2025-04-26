26 Nisan 2025, Cumartesi
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği! Filistin’in yeni Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin El Şeyh'i ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği! Filistin’in yeni Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin El Şeyh'i ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 26.04.2025 23:06 Güncelleme: 26.04.2025 23:08
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Fidan’dan diplomasi trafiği! Filistin’in yeni Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin El Şeyh’i ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan, Filistin’in yeni Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin El Şeyh'i ile telefonda görüştü. İşte detaylar...

Dışişleri Bakanı Fidan diplomatik temaslarına devam ediyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'in yeni Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin El Şeyh ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

YENİ GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLEDİ
Bakan Fidan görüşmede, Hüseyin El Şeyh'e yeni görevinde başarılar diledi.

Bakan Fidandan Türk dünyası mesajıBakan Fidandan Türk dünyası mesajı BAKAN FİDAN'DAN "TÜRK DÜNYASI" MESAJI
Bakan Fidandan Gazze diplomasisi!Bakan Fidandan Gazze diplomasisi! BAKAN FİDAN'DAN GAZZE DİPLOMASİSİ!
Dışişleri Bakanı Fidan Katarı ziyaret edecek!Dışişleri Bakanı Fidan Katarı ziyaret edecek! DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN KATAR'I ZİYARET EDECEK!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dışişleri Bakanı Fidan’dan diplomasi trafiği! Filistin’in yeni Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin El Şeyh’i ile görüştü Dışişleri Bakanı Fidan’dan diplomasi trafiği! Filistin’in yeni Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin El Şeyh’i ile görüştü Dışişleri Bakanı Fidan’dan diplomasi trafiği! Filistin’in yeni Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin El Şeyh’i ile görüştü

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör