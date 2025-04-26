Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği! Filistin’in yeni Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin El Şeyh'i ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan, Filistin’in yeni Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin El Şeyh'i ile telefonda görüştü. İşte detaylar...
Dışişleri Bakanı Fidan diplomatik temaslarına devam ediyor.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'in yeni Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin El Şeyh ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
YENİ GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLEDİ
Bakan Fidan görüşmede, Hüseyin El Şeyh'e yeni görevinde başarılar diledi.