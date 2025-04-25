CHP’li meclis üyesi Emre Atmaca’dan dine-devlete ve Başkan Erdoğan’a ağır küfürler

TUTUKLANDI

Sabah'ın haberine göre; CHP'li Meclis Üyesi Emre Atmaca'nın hakaretleri ve saldırılarına devam etmesi üzerine polis takviye ekip istedi. Yaşananlar olay yerine gelen takviye ekibin yaka kamerası tarafından kayıt altına alındı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan CHP'li Meclis Üyesi emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede verdiği ifadede, "Ben, Gamze isimli kız arkadaşım iş yerime 50 metre mesafede kaza geçirmiş. Aramasıyla kaza yerine gittim. Kepez ilçe emniyet müdürünü aradım. Akşam alkol almıştım. Olanları kesik kesik hatırlıyorum. Cumhurbaşkanına hakaret ettiğimi hatırlamıyorum" diye ifade verdi. Anca tutuklanmaktan kurtulamadı. Nöbetçi Mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.