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CHP'li meclis üyesi Emre Atmaca'dan dine-devlete ve Başkan Erdoğan'a ağır küfürler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.04.2025 13:53 Güncelleme: 25.04.2025 13:53
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CHP’li meclis üyesi Emre Atmaca’dan dine-devlete ve Başkan Erdoğan’a ağır küfürler

CHP'li Kepez Belediyesi Meclis üyesi Emre Atmaca, kız arkadaşının karışmış olduğu bir kaza sonucu polisleri ve kazaya karışan mağdurları çileden çıkardı. Alkollü olduğunu söyleyen Atmaca, olay yerinde Başkan Erdoğan'a, dine, devlete ve karşı tarafa çok ağır küfürler savurdu. Hızını alamayan CHP'li Meclis Üyesi, görevini yapan polis memuruna yumruk atarak burnunu kırdı. Mahkeme 'suç makinesi' gibi harekete eden Emre Atmaca'yı tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Olay Kepez ilçesi 75.yıl Caddesi 17 Nolu sağlık Ocağı önünde 23 Nisan gecesi saat 23:30 sularında yaşandı. Cadde üzerinde iki aracın karıştığı maddi hasarlı kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekip çalışma başlattı.

CHP’li meclis üyesi Emre Atmaca’dan dine-devlete ve Başkan Erdoğan’a ağır küfürler

HAYATLARINI KARARTACAĞIM

Polisler kaza yeri incelemesi yapıldığı sırada Emre Atmaca alkollü şekilde olay yerine gelerek polislere hitaben, "Ben CHP Genel Meclis üyesiyim. Caneri'de (Kepez İlçe Emniyet Müdürü) aradım. Bayan arkadaşım kaza yaptı ağlıyor. Hemen kazayı tutun. Karşı tarafla görüşeceğiz. Onları da s...., hayatlarını karartacağım" diyerek tehditler yağdırdı. Hakaret ve küfürlerine devam eden Emre Atmaca, kazanın tarafı Aykut Berkant Çetin isimli kişiye de "Senin anını s....." diyerek saldırıda bulundu.

CHP’li meclis üyesi Emre Atmaca’dan dine-devlete ve Başkan Erdoğan’a ağır küfürler

KÜFREDİP POLİSE SALDIRDI

CHP'li Kepez Belediyesi Meclis Üyesi Emre Atmaca hakaretlerine devam ederek aracın sol aynasına zarar verdi. Araçlar yolun soluna çekildiği sırada hızını alamayan CHP'li Meclis Üyesi Atmaca küfürler ederek polislere saldırdı. Polis memuru Alper Taşçı'ya karşı hakaretlerde bulunup küfür eden Atmaca'nın yüzüne yumruk attığı polisin burnu kırıldı.

CHP’li meclis üyesi Emre Atmaca’dan dine-devlete ve Başkan Erdoğan’a ağır küfürler

TUTUKLANDI

Sabah'ın haberine göre; CHP'li Meclis Üyesi Emre Atmaca'nın hakaretleri ve saldırılarına devam etmesi üzerine polis takviye ekip istedi. Yaşananlar olay yerine gelen takviye ekibin yaka kamerası tarafından kayıt altına alındı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan CHP'li Meclis Üyesi emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede verdiği ifadede, "Ben, Gamze isimli kız arkadaşım iş yerime 50 metre mesafede kaza geçirmiş. Aramasıyla kaza yerine gittim. Kepez ilçe emniyet müdürünü aradım. Akşam alkol almıştım. Olanları kesik kesik hatırlıyorum. Cumhurbaşkanına hakaret ettiğimi hatırlamıyorum" diye ifade verdi. Anca tutuklanmaktan kurtulamadı. Nöbetçi Mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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CHP’li meclis üyesi Emre Atmaca’dan dine-devlete ve Başkan Erdoğan’a ağır küfürler CHP’li meclis üyesi Emre Atmaca’dan dine-devlete ve Başkan Erdoğan’a ağır küfürler CHP’li meclis üyesi Emre Atmaca’dan dine-devlete ve Başkan Erdoğan’a ağır küfürler
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