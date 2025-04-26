CHP'li İBB'den dar gelirli vatandaşın konutlarına engel! İSKİ'den TOKİ konutlarına yıkım hamlesi

BAŞKAN CANDAROĞLU'NDAN İBB'YE TEPKİ: "YIKIM KARARI SİYASİ"

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, ilçede yürütülen kentsel yenileme çalışmaları hakkında bilgi verirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal konut alanında aldığı yıkım kararına sert tepki gösterdi. Candaroğlu, "Bu karar tamamen siyasi bir yaklaşımın ürünüdür. Şu anda içinde bulunduğumuz alan İSKİ'nin yetki alanı içerisinde değil, havza sınırları dışında. Bu durum yıllar önce karara bağlanmış durumda ve İSKİ de İBB de bunu çok iyi biliyor. Buna rağmen alınan yıkım kararı tamamen siyasidir. Hukuki bir dayanağı yoktur." dedi.

