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CHP'li İBB'den dar gelirli vatandaşın konutlarına engel! İSKİ'den TOKİ konutlarına yıkım hamlesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) kurulan rüşvet çarkının ifşa olması sonrasında ortaya çıkan yeni skandallar serisinde CHP'li yönetim, algı yönetimine başvurdu. Vatandaşın dikkatini dağıtmak amacıyla 250 bin konutluk Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesinin Arnavutköy etabını, "Kanal İstanbul inşaatı" olarak lanse etmeye başladı. Sazlıbosna'da hak sahibi dar gelirli vatandaşların oturumuna hazırlanan konut inşaatlarının "Araplara satılacağı" yalanını ortaya attı. Bu kapsamda hareket eden İBB kamu iştiraki İSKİ'nin de TOKİ konut inşaatını durdurmak için "yıkım" kararı çıkardığı ortaya çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.04.2025 19:30 Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 19:34
CHP’den dar gelirli vatandaşın konutlarına engel!  İSKİ’den TOKİ konutlarının yıkımı için yazı gönderdi

CHP'nin kendi içinde başlayan ve mahkemelere kadar uzanan rant kavgasında hedef saptırma çalışmalarına hak sahibi vatandaşlar yoğun tepki gösterirken dar gelirlilerin depreme karşı konforlu dairelere kavuşması CHP'yi rahatsız etti.

CHP’den dar gelirli vatandaşın konutlarına engel!  İSKİ’den TOKİ konutlarının yıkımı için yazı gönderdi

TOKİ KONUTLARININ YIKIMI İÇİN YAZI GÖNDERDİ
İSKİ Genel Müdürlüğü'nün şimdi de yetkisi dahilinde olmamasına rağmen yıkım için yazı gönderdiği öğrenildi.

CHP’den dar gelirli vatandaşın konutlarına engel!  İSKİ’den TOKİ konutlarının yıkımı için yazı gönderdi

TEPKİ ÇEKTİ
DSİ kararıyla içme suyu havzası olmaktan çıkarılan alanı su havzası olarak nitelendiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, gözünü dar gelirli ailelerin evlerine dikmesi tepki çekti.

CHP’den dar gelirli vatandaşın konutlarına engel!  İSKİ’den TOKİ konutlarının yıkımı için yazı gönderdi

"SUYU DA BAĞLAMAYIZ"
İSKİ'nin daha önce de TOKİ Başkanlığı'na; projedeki evlere su ve kanalizasyon bağlantısı yapmayacağını ifade eden bir yazı gönderdiği öğrenildi.

CHP’den dar gelirli vatandaşın konutlarına engel!  İSKİ’den TOKİ konutlarının yıkımı için yazı gönderdi

BAŞKAN CANDAROĞLU'NDAN İBB'YE TEPKİ: "YIKIM KARARI SİYASİ"
Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, ilçede yürütülen kentsel yenileme çalışmaları hakkında bilgi verirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal konut alanında aldığı yıkım kararına sert tepki gösterdi. Candaroğlu, "Bu karar tamamen siyasi bir yaklaşımın ürünüdür. Şu anda içinde bulunduğumuz alan İSKİ'nin yetki alanı içerisinde değil, havza sınırları dışında. Bu durum yıllar önce karara bağlanmış durumda ve İSKİ de İBB de bunu çok iyi biliyor. Buna rağmen alınan yıkım kararı tamamen siyasidir. Hukuki bir dayanağı yoktur." dedi.

CHP’den dar gelirli vatandaşın konutlarına engel!  İSKİ’den TOKİ konutlarının yıkımı için yazı gönderdi

Toplam 28 bin yeni konutun inşa sürecinin devam ettiğini belirten Candaroğlu, projelerin büyük bir bölümünün tamamlandığını ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu çalışmaları kasıtlı olarak aksatmaya çalıştığını vurguladı. Candaroğlu, "İBB, ilçemizde yürütülen sosyal konut projelerine su vermemekte ve kanalizasyon işlemlerini geciktirmektedir. Bu da vatandaşlarımızın yıllardır beklediği evlerine kavuşmasını engelliyor. " diye konuştu.

CHP’den dar gelirli vatandaşın konutlarına engel!  İSKİ’den TOKİ konutlarının yıkımı için yazı gönderdi

Mustafa Candaroğlu, ilçede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde yürütülen projeler hakkında da bilgi verdi. Bu kapsamdaki hayata geçirilen projeler şöyle:
- Sazlıbosna ve Hacımaşlı mahallelerinde 24 100 rezerv konut
- Baklalı Mahallesi'nde 3 bin 900 konut
- Dursunköy Mahallesi'nde 13 bin konutluk proje

CHP’den dar gelirli vatandaşın konutlarına engel!  İSKİ’den TOKİ konutlarının yıkımı için yazı gönderdi

Arnavutköy'ün İstanbul'un deprem ve afet durumlarında kaçış noktası olduğunu vurgulayan Başkan Candaroğlu, "Sağlam zemin yapısına sahip ilçemizde millet bahçeleri, sosyal konut projeleri ve rezerv alanlar oluşturarak hem bugünü hem geleceği güvence altına alıyoruz. İmrahor Mahallesi'nde belediyeye ait 17 bin metrekare büyüklüğündeki iki parsel üzerinde toplam 360 bağımsız birimin yapımı için dönüşüm sürecinin başlatıldı.

CHP’den dar gelirli vatandaşın konutlarına engel!  İSKİ’den TOKİ konutlarının yıkımı için yazı gönderdi

Ayrıca vatandaşlarla yürütülen adaletli ve şeffaf görüşmeler sonucunda 5 bin 800 metrekarelik bir alanda bulunan 110 bağımsız bölüm için de uzlaşı sağlandı. Hiçbir vatandaşımızın rızası dışında adım atmıyoruz. Süreci şeffaf, adaletli ve insan odaklı bir yaklaşımla yönetiyoruz." diyerek vatandaşlara müsterih olmaları temennisinde bulundu.

CHP’den dar gelirli vatandaşın konutlarına engel!  İSKİ’den TOKİ konutlarının yıkımı için yazı gönderdi

İşte o kareler...

CHP’den dar gelirli vatandaşın konutlarına engel!  İSKİ’den TOKİ konutlarının yıkımı için yazı gönderdi

İşte o kareler...

CHP’den dar gelirli vatandaşın konutlarına engel!  İSKİ’den TOKİ konutlarının yıkımı için yazı gönderdi

İşte o kareler...

CHP’den dar gelirli vatandaşın konutlarına engel!  İSKİ’den TOKİ konutlarının yıkımı için yazı gönderdi

İşte o kareler...

CHP’den dar gelirli vatandaşın konutlarına engel!  İSKİ’den TOKİ konutlarının yıkımı için yazı gönderdi

İşte o kareler...

CHP’den dar gelirli vatandaşın konutlarına engel!  İSKİ’den TOKİ konutlarının yıkımı için yazı gönderdi

İşte o kareler...

CHP’den dar gelirli vatandaşın konutlarına engel!  İSKİ’den TOKİ konutlarının yıkımı için yazı gönderdi

İşte o kareler...

CHP’den dar gelirli vatandaşın konutlarına engel!  İSKİ’den TOKİ konutlarının yıkımı için yazı gönderdi

İşte o kareler...