A Haber’de uzman isimden çarpıcı yorum: İBB’de rüşvet çarkı ‘Eskobar’ düzeninde!

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"HUKUK BU DÜZENE İZİN VERMEZ"

Bu tür uygulamaların süreklilik kazanmasının ve sistemleşmesinin, Türkiye'deki hukuk devletine telafisi imkânsız zararlar vereceğini söyleyen Tayiz, yargının devreye girmesinin hayati olduğunu vurgulayarak, "Bunun bir düzen olma ihtimali yoktur. Yani yargının bunu izlemesi, Türkiye'nin mahvolması anlamına gelir" ifadeleriyle, yapılan operasyonların hukukun gereği olduğunun altını çizdi.

"BÜYÜK ÇALARSAN SAVUNANIN ÇOK OLUR" ANLAYIŞI

Tayiz, kamuoyunda sıkça görülen, "Büyük çaplı yolsuzluk yapanların daha çok destekçi bulduğu" düşüncesine de dikkat çekti. Bu algının, toplumda yozlaşmaya zemin hazırladığını belirten Tayiz, bu söylemi kullananlara yönelik çarpıcı bir soru yöneltti.

"'Bu siyasi operasyondur' diyenler için şunu düşünmelerini öneriyorum: Türkiye'de, İstanbul gibi gözde bir şehrin söz konusu belediyelerinde yolsuzluk, rüşvet, irtikap serbest olsaydı, nasıl bir düzen olurdu?"

"BUNUN ADI ESCOBAR DÜZENİ"

Tayiz, yargı süreci olmasaydı ve bu çarpık anlayış sistemleşseydi, Türkiye'nin yönetim düzeninin meşruiyetini kaybedeceğini belirtti. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini de hatırlatan Tayiz, "Bu operasyonlar olmasaydı, o zaman bu düzenin aslında siyasi bir düzen olduğunu söyleyebilirdik. Ama böyle bir ortamda bunun adı 'Escobar düzeni' olurdu. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi" ifadeleriyle, yolsuzlukla mücadelede atılan adımların önemine dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yürütülen yolsuzluk soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Milletvekili ve Siyaset Bilimci Dr. Nazım Maviş, sürecin CHP tarafından siyasallaştırıldığını belirtti. Maviş, CHP'nin kamuoyunu etkilemek amacıyla bir belediye başkanının durumunu siyasi bir mobilizasyon aracı haline getirdiğini vurguladı.

"TEMKİNLİ BİR TUTUM BENİMSEDİK"

Maviş, süreç başladığında ikilem yaşadıklarını dile getirerek, iddianame ortaya çıkmadan yapılan açıklamaların kamuoyunda yanlış anlaşılmalara neden olabileceğini söyledi. Bu nedenle başlangıçta temkinli bir tutum benimsediklerini ifade etti.

"Bir yargı süreci var ve bu sürece bakıldığında, bizim iddianame çıkmadan her şeyi konuşuyor olmamız toplum nezdinde bizim açımızdan yanlış anlaşılmalara neden olma gibi bir risk taşıyordu" diyen Maviş, ilerleyen süreçte somut verilerin kamuoyuna daha net şekilde yansımaya başladığını belirtti.