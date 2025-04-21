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Pegasus'tan peş peşe skandal! Önce rötar sonra tarihi geçmiş ürün

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.04.2025 00:54 Güncelleme: 21.04.2025 01:30
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Pegasus’tan peş peşe skandal! Önce rötar sonra tarihi geçmiş ürün

Pegasus Hava Yolları’na ait bir uçakta yaşanan rötarın ardından yolculara ikram edilen gıdaların tavsiye edilen tüketim tarihlerinin geçmiş olduğu ortaya çıktı. Tepki çeken görüntülerde, ikram edilen içecek kutusunun üzerinde yer alan 'TETT: 01.04.2025' tarihi dikkat çekti.

Pegasus Hava Yolları'nın rötar nedeniyle yolculara ikram edilen içecek kutularının tavsiye edilen tüketim tarihinin geçtiği ortaya çıktı. Olayın ardından söz konusu ürünlerin rötar nedeniyle bekletilen yolculara sunulması ayrı bir tartışma konusu yarattı. Görüntülerde ikram edilen içecek kutusunun üzerindeki tavsiye edilen tüketim tarihinin 01.04.2025 olduğu görülürken bu durum yolcularda tepkiye neden oldu.

FOTOĞRAF: AHABER.COM.TRFOTOĞRAF: AHABER.COM.TR

Rötar yapan seferi bekleyen yolculara, tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş ürünler ikram edildi.

FOTOĞRAF: AHABER.COM.TRFOTOĞRAF: AHABER.COM.TR

Yolcular aldıkları ürünlerin üzerinde TETT tarihini fark etmesiyle olay ortaya çıktı.

FOTOĞRAF: AHABER.COM.TRFOTOĞRAF: AHABER.COM.TR

Tepki çeken görüntülerde içecek kutusunun taban kısmında yer alan "01.04.2025 - 2050CR0507241" numaralı tarih ve kod açıkça görülüyor.

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Pegasus’tan peş peşe skandal! Önce rötar sonra tarihi geçmiş ürün Pegasus’tan peş peşe skandal! Önce rötar sonra tarihi geçmiş ürün Pegasus’tan peş peşe skandal! Önce rötar sonra tarihi geçmiş ürün
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