Pegasus’tan peş peşe skandal! Önce rötar sonra tarihi geçmiş ürün

Pegasus Hava Yolları'nın rötar nedeniyle yolculara ikram edilen içecek kutularının tavsiye edilen tüketim tarihinin geçtiği ortaya çıktı. Olayın ardından söz konusu ürünlerin rötar nedeniyle bekletilen yolculara sunulması ayrı bir tartışma konusu yarattı. Görüntülerde ikram edilen içecek kutusunun üzerindeki tavsiye edilen tüketim tarihinin 01.04.2025 olduğu görülürken bu durum yolcularda tepkiye neden oldu.