CHP'li başkanlardan "usulsüzlüğe" tek imza ile onay! Raporlarla ortaya çıktı
Usulsüzlüklerin peş peşe yaşandığı CHP'de yine bir skandal daha ortaya çıktı. Bursa’da 2012-2016 yılları arasında Nilüfer Belediye Başkanı ve mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı olan CHP’li Mustafa Bozbey ve o dönemin Başkan Yardımcılığını yürüten CHP’li Turgay Erdem'in 'usulsüzlüğe' tek imza ile onay verdikleri öğrenildi. O dönem konuya ilişkin teknik personel ve idari amirler uygun olmadığı gerekçesiyle inşaat ruhsatı ve yapı kullanımına imza atmadı. Ancak CHP'li başkanlar bu izinlerini tek imza ile onayladı. CHP’li Mustafa Bozbey ve yardımcısı Erdem’in 4 yılda, bin 965 yapı belgesini tek imza ile onayladıkları ifade edildi. Bu usulsüzlükler müfettiş raporlarında yer alırken CHP'li isimlerin yarın hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.
Usulsüzlükler ve yolsuzluk ile gündeme gelen CHP'de her geçen gün bu durumun farklı bir örneği yaşanıyor. Hatırlanacağı üzere CHP'li İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında Ekrem İmamoğlu tutuklanmıştı. Bu yolsuzluk sonrası daha önceki usulsüzlükler de ortaya çıktı. CHP'deki usulsüzlük İstanbul ile sınırlı kalmadı, Bursa'da da yaşandı.
CHP'Lİ BAŞKANLAR YARGILANACAK
2012-2016 yılları arasında imar mevzuatına aykırı şekilde attığı imzalar nedeniyle Bursa 19'ncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması beklenen Bursa'nın eski Nilüfer Belediye Başkanı ve mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra o dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Erdem de sanık olarak yargılanacak.
2 BİNE YAKIN BELGEYE MEVZUATA AYKIRI ŞEKİLDE ONAY!
Sabah'ta yer alan habere göre Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mustafa Bozbey'in görev süresi boyunca 1.965 adet yapı ruhsatı ve kullanım izin belgesine mevzuata aykırı olarak tek imzayla onay verdiği ve bu yolla görevi kötüye kullandığı belirtildi.
"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAKTAN" CEZA TALEP EDİLİYOR
İddianamede İçişleri Bakanlığı müfettiş raporları, bilirkişi incelemeleri ve müşteki beyanlarına yer verilerek, belediyedeki teknik sorumluların yetkisi devredilmeden Bozbey tarafından yapılan işlemlerle kişilere menfaat sağlandığı iddia ediliyor.
Savcılık, Bozbey ve Erdem'in 5237 sayılı TCK'nın 257. maddesi kapsamında "görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılmasını talep ediyor. Müfettiş raporlarında, Bozbey'in inşaat, makine, elektrik gibi alanlarda uzmanlığı olmayan kişilere ait projeleri dahi tek başına onayladığı belirtiliyor.
MEVZUATA AYKIRI ŞEKİLDE YÜRÜTÜLEN UYGULAMALAR
Bozbey'in Nilüfer Belediye Başkanlığı dönemine ait uygulamaların, teknik onaylar olmaksızın hızlandırıldığı ve mevzuata aykırı şekilde yürütüldüğü yönünde iddialar ortaya çıktı.
Dava, seçim sonrası yeniden gündeme gelen eski yönetim dönemine ait ruhsat uygulamalarının yargı nezdinde sorgulandığı önemli bir süreç olarak değerlendiriliyor.
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