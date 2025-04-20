CHP'li başkanlardan "usulsüzlüğe" tek imza ile onay! Raporlarla ortaya çıktı

Usulsüzlükler ve yolsuzluk ile gündeme gelen CHP'de her geçen gün bu durumun farklı bir örneği yaşanıyor. Hatırlanacağı üzere CHP'li İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında Ekrem İmamoğlu tutuklanmıştı. Bu yolsuzluk sonrası daha önceki usulsüzlükler de ortaya çıktı. CHP'deki usulsüzlük İstanbul ile sınırlı kalmadı, Bursa'da da yaşandı.