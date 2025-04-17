İBB’deki rüşvetin merkezi Florya’daki konut! Başsavcılık dev kasanın peşinde

İBB'ye düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonundan görüntü (AHABER ARŞİV)

Soruşturma birimlerinin yaptıkları tespitlere göre, İBB Spor Kulübü Başkanı olan ve 'Kafa koparan' olarak bilinen Fatih Keleş'in, başta reklam şirketleri olmak üzere çok sayıda iş adamından rüşveti burada aldığı kaydedildi.

Alınan rüşvet ve komisyonları burada 2 metre uzunluğunda, 1 metre enine sahip çelik bir kasada topladığı iddia edildi.