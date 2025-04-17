İBB'deki rüşvetin merkezi Florya'daki konut! Başsavcılık dev kasanın peşinde
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Marmara Cezaevi’ne gönderildi. Belediyedeki rüşvet çarkıyla ilgili çıkan detaylara bir yenisi daha eklendi. İBB'nin Florya'daki başkanlık konutunun iş insanlarından alınan rüşvetin toplandığı merkez haline getirildiği ortaya çıktı. İmamoğlu'nun kasası olduğu ileri sürülen İBB Spor Kulübü Başkanı tutuklu “kafa koparan” lakaplı Fatih Keleş'in bu konutu ofis olarak kullandığı, iş insanlarından tehdit ve zorla toplanan paraların burada 2 metre uzunluğunda 1 metre enine sahip çelik bir kasada muhafaza edildiği öğrenildi.
İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Florya'daki başkanlık konutunu, komisyon ve rüşvetin merkezi haline getirdiği ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet ağına karışan kişilere yönelik yürütülen soruşturmada her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor.
Soruşturma birimlerinin yaptıkları tespitlere göre, İBB Spor Kulübü Başkanı olan ve 'Kafa koparan' olarak bilinen Fatih Keleş'in, başta reklam şirketleri olmak üzere çok sayıda iş adamından rüşveti burada aldığı kaydedildi.
Alınan rüşvet ve komisyonları burada 2 metre uzunluğunda, 1 metre enine sahip çelik bir kasada topladığı iddia edildi.
BÜYÜK KASANIN YERİNE KÜÇÜK KASA!
Sabah'ın haberine göre Soruşturma kapsamında İBB'nin Florya'daki başkanlık konutunda da arama gerçekleştirildi. Ancak yapılan aramada, bu büyük kasa yerine daha küçük bir kasa bulunduğu ve yalnızca 5 milyon liralık bir meblağa el konulduğu edinilen bilgiler arasında yer aldı.
VİNÇLE ÇIKARMIŞLAR
Söz konusu kasanın varlığından ise çevredeki görgü tanıkları sayesinde haberdar olundu. Tespitlere göre, söz konusu çelik kasanın geçtiğimiz yıl aralık ayında, yani rüşvet ve yolsuzluk operasyonundan sadece 3 ay önce büyük bir vinç aracılığıyla buradan çıkarıldığı ve başka bir noktaya götürüldüğü saptandı. Görgü tanıkları, vincin geldiği anları ve kasanın vinç yardımıyla TIR'a yüklendiği yönünde soruşturma birimlerine bilgi verdi.
GÜVENLİK KAMERALARI MERCEK ALTINDA
Soruşturma birimleri Florya'daki başkanlık konutunu gören güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Elde edilen güvenlik kamera görüntüleriyle Aralık ayında, ofise yapılan giriş çıkışlara, çevre bağlantı yolları da mercek altına alınarak söz konusu kasanın nereye götürüldüğünü incelemeye aldı.
FLORYA 'KASA'YA EMİRGAN KENDİSİNE
Söz konusu başkanlık konutu geçmişte Kadir Topbaş dahil olmak üzere birçok belediye başkanının kullanımına sunulmuştu. Ekrem İmamoğlu ise burayı kasası Keleş'e tahsis edip kendisi için ise Rumelihisarı'nda 9 dönüm arazi üzerine 1995 yılında Marmara Üniversitesi'ne eğitim amacıyla tahsis edilen taş binayı kendisine lojman olarak tahsis etti.
PARA KULELERİNDE BAŞROLDE
İBB Spor Kulübü başkanı olan ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Fatih Keleş, para kuleleri görüntüleriyle de gündeme gelmişti. Keleş, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın alımı noktasında toplanan deste deste paraların dizildiği görüntülerdeki başrollerden bir tanesiydi.
Keleş, para sayma görüntüleriyle ilgili geçtiğimiz yıl açılan davada Siyasi Partiler Kanunu'nun "kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi" maddesi gereğince 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor.
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