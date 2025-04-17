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Beşiktaş Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma soruşturması: 12 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.04.2025 08:37 Güncelleme: 17.04.2025 09:05
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Beşiktaş Belediyesi’ne ihaleye fesat karıştırma soruşturması: 12 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmasında, Beşiktaş Belediyesi'nde usulsüzlük tespit edilen ihalelerle ilgili aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz’ın da bulunduğu 12 çalışan için gözaltı kararı verildi.

İstanbul'da, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da aralarında olduğu 11 belediye görevlisi gözaltına alındı.

RÜŞVET VERİP İHALELER ORGANİZE Mİ EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Aziz İhsan Aktaş (AA)Aziz İhsan Aktaş (AA)

12 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz ile Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ'ın da aralarında olduğu 12 belediye görevlisinin suç örgütünün belediyeden aldığı ihalelere fesat karıştırdığı belirlendi. Savcılık bu tespitler üzerine şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi.

Polis ekipleri düzenledikleri operasyonda 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların ikametlerinde arama işlemleri sürüyor. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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