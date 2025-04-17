Beşiktaş Belediyesi’ne ihaleye fesat karıştırma soruşturması: 12 gözaltı

Aziz İhsan Aktaş (AA)

12 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz ile Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ'ın da aralarında olduğu 12 belediye görevlisinin suç örgütünün belediyeden aldığı ihalelere fesat karıştırdığı belirlendi. Savcılık bu tespitler üzerine şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi.

Polis ekipleri düzenledikleri operasyonda 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların ikametlerinde arama işlemleri sürüyor. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.