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17 ilde DEAŞ'a yönelik operasyon: 89 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 16.04.2025 08:41
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17 ilde DEAŞ’a yönelik operasyon: 89 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ’a yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini ve 89 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında, operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları ve TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 17 ilde düzenlenen operasyonlarda 89 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, Antalya, Batman, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kilis, Malatya, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa, Van ve Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendiğini ifade etti.

Operasyonlarda 89 şüphelinin yakalandığının bilgisini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz."

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17 ilde DEAŞ’a yönelik operasyon: 89 şüpheli yakalandı 17 ilde DEAŞ’a yönelik operasyon: 89 şüpheli yakalandı 17 ilde DEAŞ’a yönelik operasyon: 89 şüpheli yakalandı
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