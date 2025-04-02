CHP'nin kalesi İzmir'de bile boykota uyan yok! Vatandaştan boykot tepkisi: CHP'li belediyeleri görevlerini yapmaya davet ediyorum
Yerli ve milli ürünleri boykot etmeye yönelik CHP tarafından yapılan boykot çağrısına Türkiye'nin dört bir yanından tepki gelmeye devam ediyor. CHP'nin kalesi İzmir'de bile boykot provokasyonu tutmazken alışveriş hareketliliği sürüyor. Boykot çağrısında bulunan CHP'lileri görevlerini yapmaya davet eden İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, 'Biz hayretler içerisindeyiz. Bu ülkenin milli markalarını üreticilerini çiftçisini küçük esnafını hedef almak boykot adı altında çağrılarda bulunmak, biz hayretler içerisinde kaldık. Bu şehirde Buca Belediyesi’ni yönetenler bu boykota destek veren belediyeler aylardır şu çatıyı yapamadı. Bu çatıyı esnafımız kendi arasında bizim temsilcisi olduğumuz dernekte para toplayıp esnaf kendi parasıyla yaptı.' dedi.
Yerli ve milli ürünleri boykot etmeye yönelik CHP tarafından yapılan boykot çağrısına Türkiye'nin dört bir yanından tepki geldi.
VATANDAŞLAR ALIŞVERİŞE DEVAM EDİYOR
Esnaf ve millett ekonomiyi boykota ezdirmedi. Boykot çağrısı CHP'nin kalesi İzmir'de de boykot çağrısı karşılık bulmadı. Çarşı ve pazarlarda aynı zamanda marketlerde yoğunluk devam ediyor. Özellikle bazı vatandaşlar bugün ihtiyaçları olmadığı halde alışveriş yaptıklarını beyan ediyor.
A Haber muhabiri Tayfun Er konuya ilişkin İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar'a mikrofon uzattı.
Boykot çağrısında bulunan CHP'lileri görevlerini yapmaya davet eden Acar, "Biz hayretler içerisindeyiz. Bu ülkenin milli markalarını üreticilerini çiftçisini küçük esnafını hedef almak boykot adı altında çağrılarda bulunmak, biz hayretler içerisinde kaldık. Bu şehirde Buca Belediyesi'ni yönetenler bu boykota destek veren belediyeler aylardır şu çatıyı yapamadı. Bu çatıyı esnafımız kendi arasında bizim temsilcisi olduğumuz dernekte para toplayıp esnaf kendi parasıyla yaptı. Boykot kararı alanlar milli değerlerimize çiftçimize üreticimize zarar verenler kararı alırken kendi ilçelerindeki bu görevlerini yapsalar esnafımızı mağdur etmeseler vatandaşımızı yağmurdan çamurdan korusalar. Bu görevlerini yapmaya davet ediyorum ben." dedi.
Boykot çağrısının sahada yanıt bulmadığını belirten Acar, "Sanki bu yağmura göre ve daha önceki bayram tatiline denk gelen günlere kıyasla çok daha fazla bir rağbet var." ifadelerini kullandı.
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