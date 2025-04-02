CHP’nin kalesi İzmir’de bile boykota uyan yok! Vatandaştan boykot tepkisi: CHP’li belediyeleri görevlerini yapmaya davet ediyorum

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Boykot çağrısında bulunan CHP'lileri görevlerini yapmaya davet eden Acar, "Biz hayretler içerisindeyiz. Bu ülkenin milli markalarını üreticilerini çiftçisini küçük esnafını hedef almak boykot adı altında çağrılarda bulunmak, biz hayretler içerisinde kaldık. Bu şehirde Buca Belediyesi'ni yönetenler bu boykota destek veren belediyeler aylardır şu çatıyı yapamadı. Bu çatıyı esnafımız kendi arasında bizim temsilcisi olduğumuz dernekte para toplayıp esnaf kendi parasıyla yaptı. Boykot kararı alanlar milli değerlerimize çiftçimize üreticimize zarar verenler kararı alırken kendi ilçelerindeki bu görevlerini yapsalar esnafımızı mağdur etmeseler vatandaşımızı yağmurdan çamurdan korusalar. Bu görevlerini yapmaya davet ediyorum ben." dedi.