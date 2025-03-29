Tehdit ve boykotun geldiği nokta! Özgür Özel'in hedef gösterdiği Espressolab'a saldırı | Tepkiler peş peşe...
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kahve zinciri Espressolab'ın boykot listesinde olduğunu açıklamıştı. Bugün Maltepe'deki miting sonrasında CHP'liler, Türkiye'nin yerli kahve markası Espressolab'da müşterilere saldırdı. Kavgada sandalyeler hava uçuşurken o anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, CHP'lilerin Espressolab çalışanlarına sandalye fırlattığı görülüyor. İstanbul Valiliği ise olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül, ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Sn Özgür Özel'in milli firmaları, 'kahve içilen' ve 'kitap satılan' yerleri hedef gösteren tavrı 'siyasi yobazlık'tır. Bu yüzden bu mekanlara fiziki saldırılar oluyor.' dedi.
Geçtiğimiz gün CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmasıyla Saraçhane'deki İBB merkez yerleşkesi önünde toplanan kalabalığa hitap etti.
ÖZEL'DEN ESPRESSOLAB'A BOYKOT
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'deki mitinginde boykot listesini açıklamış yerli marka olan kahve zinciri Espressolab'ı da listeye eklemişti.
"ESPRESSOLAB'E UĞRAMAYACAĞIZ KAHVELERİNİ İÇMEYECEĞİZ!"
"Saraçhane'yi göreni siz de görün, görmeyeni yerin dibine gömün" diyen Özel'in açıkladığı boykot listesinde Espressolab'a ilişkin ise "Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim, her türlüsünü severim size de tavsiye ederim hangisini severseniz onu için ama bunu sakın EspressoLab'ten içmeyin. Bundan sonra Espressolab'e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz!" ifadelerini kullanmıştı.
SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU
CHP'nin bugünkü mitingine gidenler, Özgür Özel'in günlerdir hedef gösterdiği Türkiye'nin yerli kahve markası Espressolab'a ve müşterilere saldırdı. Yaşanan olayda sandalyeler hava uçuştu. Görüntülerde, CHP'lilerin Espressolab çalışanlarına da sandalye fırlattığı görülüyor.
VALİLİK AÇIKLADI: 4 KİŞİ GÖZALTINDA
İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada 4 kişinin gözaltına alındığını duyurarak şu ifadelere yer verdi: "29.03.2025 günü saat 17.20 sıralarında Maltepe ilçesi Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan bir işletmeye bir grup şahıs tarafından sözlü ve fiziki saldırı düzenlenmiştir.
İşyerine ve işyerinde bulunanlara önce sözlü olarak tacizde bulunan grup, mekanda oturanların cevap vermesi üzerine sandalye fırlatmak suretiyle işyerine zarar vermiştir.
Emniyet ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmanın ardından saldırıyı gerçekleştiren 4 kişiyi gözaltına almıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
Tepkiler peş peşe geldi.
"BARBARLIK HUKUK ÖNÜNDE CEZASIZ KALMAYACAKTIR"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik: CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel'in bir haftalık kötü ve zararlı performansı tam bir sorumsuzluk ve kontrolsüzlüktür. Sn Özgür Özel'in sorumsuzluktan sağduyuya, kontrolsüzlükten siyaset adamı ciddiyetine dönmesi en önce kendisi için acil hale gelmiştir.
Sn Özgür Özel'in milli firmaları, "kahve içilen" ve "kitap satılan" yerleri hedef gösteren tavrı "siyasi yobazlık"tır. Bu yüzden bu mekanlara fiziki saldırılar oluyor. Özgür Özel'in siyasi fanatizmi, kitap ve kahve mekanlarında oturan aileleri, kadınları, gençleri ve çocukları provokatörlerin hedefi haline getirdi. Özgür Özel'in sorumsuzluğu bu mekanların provokatör şiddetin hedefi haline gelmesine yol açtı.
Kuşkusuz şiddete başvuranların barbarlığı hukuk önünde cezasız kalmayacaktır.
Kitap ve kahve mekanlarını hedef alan açıklamalar siyasi yobazlıktan başka birşey değildir.
Özgür Özel sorumsuz açıklamalarını düzeltmezse, kitap satılan ve kahve içilen yerlere yapılan saldırıların kışkırtıcısı olarak kalacaktır.
İSTANBUL VALİSİ GÜL'DEN TEPKİ: SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ
İstanbul Valisi Davut Gül, Maltepe'deki işletmeye ve orada oturanlara, bir grubun sözlü ve fiziki saldırıda bulunmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Vali Gül, paylaşımında, "Maltepe'deki miting sonrası bir işletmenin camlarının kırılması asla kabul edilemez. Bu tür provokatif eylemler toplumsal huzuru hedef almaktadır. Olaydan etkilenen işletme sahibine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Sorumlular tespit edilmiş, haklarında adli ve idari işlem başlatılmıştır. Şehrimizin huzurunu bozmaya yönelik hiçbir girişime izin verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber'de açıklamalarda bulundu.
Çelik'in açıklamaları şöyle:
Türk siyasi tarihinde çok sert tartışmalar yaşanmıştır çok zıt kutuplaşmalar olmuş olmuştur fakat Sayın Özgür Özel'in yaptığı gibisinden bir hedef gösterme, provokatörlere zemin hazırlayacak bir ortam oluşturmak gibi bir tutum çok istisnadır. Özgür Özel, kışkırtma yapıyor. Bu bir sorumsuzluktur. Özel'in yaptığı bir yıkım siyasetidir. Özel'i sağduyuya davet ediyorum. CHP Genel Başkanı kontrolünü kaybetti.
Siyasi partiler birbirlerini protesto ederler birbirleriyle görüşmeyi boykot ederler ama sayın Özgür Özel sosyal mekanlar arasında ayrımcılık yapıyor. Bizim tüm dikkatimiz Orta Doğu'da gerek Balkanlar'da gerek Asya'da gerekli ülkemizde mezhepçilik üzerinden etnik hassasiyetler üzerinden bir ayrışma olmasın şeklindeydi fakat hiçbirimizin aklına kitap satılan hedef göstererek kahve içilen yerlere hedef göstererek siyasetçinin bir ayrıştırmayı tetiklemeye çalışacağı hiçbirimizin aklına gelmemişti.
Bir grup provokatar gidiyor insanları kahve içtiği mekanlara saldırıyor. Orada aileler var kadınlar var. Çocuklar var, gençler var. Her türlü şey olabilir. Ve bu kışkırtma yapan kişi Özgür Özel. Ve bugün çıkmış yine bugün aynı konuşmaya devam ediyor. Bu çok tehlikeli. Avrupa'daki aşırı sağ partilere mensup asistlerin bile bu düzeye getiremeyeceği kadar kışkırtmacı bir durum. Özgür Özel maalesef Cumhuriyet Halk Partisisi'nin başında, Cumhuriyet Halk Partisi kötü bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındaki kişinin bu derece kontrolünü kaybetmesi, bu derece sorumsuz olması siyaset adamı ciddiyetinden bu kadar uzak olması, sağduyudan bu kadar uzak olması,gerçekten ibretlik bir durumdur.
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