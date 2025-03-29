Tehdit ve boykotun geldiği nokta! Özgür Özel’in hedef gösterdiği Espressolab’a saldırı | Tepkiler peş peşe...

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU

CHP'nin bugünkü mitingine gidenler, Özgür Özel'in günlerdir hedef gösterdiği Türkiye'nin yerli kahve markası Espressolab'a ve müşterilere saldırdı. Yaşanan olayda sandalyeler hava uçuştu. Görüntülerde, CHP'lilerin Espressolab çalışanlarına da sandalye fırlattığı görülüyor.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

VALİLİK AÇIKLADI: 4 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada 4 kişinin gözaltına alındığını duyurarak şu ifadelere yer verdi: "29.03.2025 günü saat 17.20 sıralarında Maltepe ilçesi Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan bir işletmeye bir grup şahıs tarafından sözlü ve fiziki saldırı düzenlenmiştir.

İşyerine ve işyerinde bulunanlara önce sözlü olarak tacizde bulunan grup, mekanda oturanların cevap vermesi üzerine sandalye fırlatmak suretiyle işyerine zarar vermiştir.

Emniyet ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmanın ardından saldırıyı gerçekleştiren 4 kişiyi gözaltına almıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Tepkiler peş peşe geldi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"BARBARLIK HUKUK ÖNÜNDE CEZASIZ KALMAYACAKTIR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik: CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel'in bir haftalık kötü ve zararlı performansı tam bir sorumsuzluk ve kontrolsüzlüktür. Sn Özgür Özel'in sorumsuzluktan sağduyuya, kontrolsüzlükten siyaset adamı ciddiyetine dönmesi en önce kendisi için acil hale gelmiştir.

Sn Özgür Özel'in milli firmaları, "kahve içilen" ve "kitap satılan" yerleri hedef gösteren tavrı "siyasi yobazlık"tır. Bu yüzden bu mekanlara fiziki saldırılar oluyor. Özgür Özel'in siyasi fanatizmi, kitap ve kahve mekanlarında oturan aileleri, kadınları, gençleri ve çocukları provokatörlerin hedefi haline getirdi. Özgür Özel'in sorumsuzluğu bu mekanların provokatör şiddetin hedefi haline gelmesine yol açtı.

Kuşkusuz şiddete başvuranların barbarlığı hukuk önünde cezasız kalmayacaktır.

Kitap ve kahve mekanlarını hedef alan açıklamalar siyasi yobazlıktan başka birşey değildir.

Özgür Özel sorumsuz açıklamalarını düzeltmezse, kitap satılan ve kahve içilen yerlere yapılan saldırıların kışkırtıcısı olarak kalacaktır.

İSTANBUL VALİSİ GÜL'DEN TEPKİ: SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ

İstanbul Valisi Davut Gül, Maltepe'deki işletmeye ve orada oturanlara, bir grubun sözlü ve fiziki saldırıda bulunmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Vali Gül, paylaşımında, "Maltepe'deki miting sonrası bir işletmenin camlarının kırılması asla kabul edilemez. Bu tür provokatif eylemler toplumsal huzuru hedef almaktadır. Olaydan etkilenen işletme sahibine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Sorumlular tespit edilmiş, haklarında adli ve idari işlem başlatılmıştır. Şehrimizin huzurunu bozmaya yönelik hiçbir girişime izin verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber'de açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

Türk siyasi tarihinde çok sert tartışmalar yaşanmıştır çok zıt kutuplaşmalar olmuş olmuştur fakat Sayın Özgür Özel'in yaptığı gibisinden bir hedef gösterme, provokatörlere zemin hazırlayacak bir ortam oluşturmak gibi bir tutum çok istisnadır. Özgür Özel, kışkırtma yapıyor. Bu bir sorumsuzluktur. Özel'in yaptığı bir yıkım siyasetidir. Özel'i sağduyuya davet ediyorum. CHP Genel Başkanı kontrolünü kaybetti.

Siyasi partiler birbirlerini protesto ederler birbirleriyle görüşmeyi boykot ederler ama sayın Özgür Özel sosyal mekanlar arasında ayrımcılık yapıyor. Bizim tüm dikkatimiz Orta Doğu'da gerek Balkanlar'da gerek Asya'da gerekli ülkemizde mezhepçilik üzerinden etnik hassasiyetler üzerinden bir ayrışma olmasın şeklindeydi fakat hiçbirimizin aklına kitap satılan hedef göstererek kahve içilen yerlere hedef göstererek siyasetçinin bir ayrıştırmayı tetiklemeye çalışacağı hiçbirimizin aklına gelmemişti.

Bir grup provokatar gidiyor insanları kahve içtiği mekanlara saldırıyor. Orada aileler var kadınlar var. Çocuklar var, gençler var. Her türlü şey olabilir. Ve bu kışkırtma yapan kişi Özgür Özel. Ve bugün çıkmış yine bugün aynı konuşmaya devam ediyor. Bu çok tehlikeli. Avrupa'daki aşırı sağ partilere mensup asistlerin bile bu düzeye getiremeyeceği kadar kışkırtmacı bir durum. Özgür Özel maalesef Cumhuriyet Halk Partisisi'nin başında, Cumhuriyet Halk Partisi kötü bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındaki kişinin bu derece kontrolünü kaybetmesi, bu derece sorumsuz olması siyaset adamı ciddiyetinden bu kadar uzak olması, sağduyudan bu kadar uzak olması,gerçekten ibretlik bir durumdur.