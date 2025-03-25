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Özgür Özel'den yerli ürünlere boykot çağrısı! Asıl amaç ne?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.03.2025 13:59 Güncelleme: 25.03.2025 14:00
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Özgür Özel’den yerli ürünlere boykot çağrısı! Asıl amaç ne?

İBB ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmasında sokak çağrısı yapan İmamoğlu’nun tutuklanmasından sonra provokasyonun dozunu arttıran CHP lideri Özgür Özel milli ekonominin gücü olan yerli ekonomiyi hedef aldı. Ülkenin kalkınmasında katkı sağlayan yerli markalara boykot çağrısı yaptı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Melik Yiğitel değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrısı ile başlayan ve her gün daha da çirkinleşen sözde protesto adı altındaki provokasyonlarda eylemciler polise kutsal değerlere saldırmaktan geri durmuyor. Dün gece bu saldırıların dozu aştı. Başkan Erdoğan'a ailesine ve merhum annesi Tenzile Erdoğan'a ağır hakaretler edildi.

YERLİ VE MİLLİ MARKALARI HEDEF ALDI! AMACI NE?

Öte yandan Gazze katliamının baş aktörü İsrail'e yönelik boykot çağrılarına kulak tıkayan Özgür Özel dün provokatörlere yerli ve milli markaları boykot etmelerini söyledi. Bu da sözde protestoların aslında neyi amaçladığının bir kanıtı olarak yorumlanıyor. Peki bunların bir yaptırımı olacak mı? Özgür Özel aslında bir iç savaşın peşinde mi? Gelişmeleri A Haber spikeri Merve Tepe'nin sunduğu Ajans Bugün'e konuk olan gazeteci Melik Yiğitel değerlendirdi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

BOYKOT ÇAĞRISI ANLAMSIZ VE GAYRİMİLLİ

Gazeteci Melik Yiğitel: Ben yapılan bu boykot çağrısını anlamsız ve gayrimilli buluyorum. Bu boykot listesi diye paylaşılanlar yüzde 100 Türk markaları. Bunlar meseleyi karıştırmışlar. İsrail Gazze meselesinde İsrail'i destekleyen firmaların desteklemeyin çağrıları varken inadına bunun tersini paylaştılar. Tüketime devam ettiklerini beyan ettiler.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

TÜRK MARKALARI BOYKOT EDİYORLAR

Şimdi bunlar kendi Türk markalarını boykot ediyorlar. Niye? Her dediklerine evet denilmediği için bunları yapıyorlar. Bunlar özel sektör. Mecbur mu sizin her istediğini yayınlanmaya ya da göstermeye? Böyle bir mecburiyet yok ki. Bir medya kuruluşu kendine göre bir çizgisi var. Doğruya doğru yanlışa yanlış diyor. Bu medya kuruluşları sizin dayatmalarınıza boyun eğmek zorunda değil. Yapılan çağrı çok manasız.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

EKONOMİYİ ÇÖKERTMEK İSTİYORLAR

Burada çok daha tehlikeli bir durum var. Gerekçelerine bakıyorum çok ilginç şeyler duyuyorum. İçlerinde aklı başında olanlar bile Türkiye ekonomisini çökertmek istiyor. Yani bu çok tuhaf. Tüketimden gelen gücü kullanıp ekonomiyi türbülansa sokma peşindeler. Yani böyle bir istekleri var ancak onlarda bu geminin içinde. Yani burada hep birlikte boğulacağız. Yani bu durum bindiği botu şişlemek gibi bir durumdur. Akıl dışı bir durum görüyoruz ve yaşıyoruz.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

DELİLİK HALİ OLMAYA BAŞLADI.

Bunlar kendi dayatmalarına herkesin "evet" demesini istiyor. Bu mesele çılgın bir hal almaya başladı. Türkiye'nin ekonomisini çökertmek istiyorlar bu yüzden daha çok sokağa inmek istiyorlar. Oluşacak ekonomik kayıp milli bir servettir. Polis ile karşı kaşıya gelmek. İş bir delilik hali almaya başladı. Siyaseten karara karşı çıkabilirsiniz ancak bunun yolu sokakları ateşe vermek değildir.

Özgür Özel’den yerli ürünlere boykot çağrısı! Asıl amaç ne?
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Özgür Özel’den yerli ürünlere boykot çağrısı! Asıl amaç ne? Özgür Özel’den yerli ürünlere boykot çağrısı! Asıl amaç ne? Özgür Özel’den yerli ürünlere boykot çağrısı! Asıl amaç ne?
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