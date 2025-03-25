Özgür Özel’den yerli ürünlere boykot çağrısı! Asıl amaç ne?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrısı ile başlayan ve her gün daha da çirkinleşen sözde protesto adı altındaki provokasyonlarda eylemciler polise kutsal değerlere saldırmaktan geri durmuyor. Dün gece bu saldırıların dozu aştı. Başkan Erdoğan'a ailesine ve merhum annesi Tenzile Erdoğan'a ağır hakaretler edildi.

Öte yandan Gazze katliamının baş aktörü İsrail'e yönelik boykot çağrılarına kulak tıkayan Özgür Özel dün provokatörlere yerli ve milli markaları boykot etmelerini söyledi. Bu da sözde protestoların aslında neyi amaçladığının bir kanıtı olarak yorumlanıyor. Peki bunların bir yaptırımı olacak mı? Özgür Özel aslında bir iç savaşın peşinde mi? Gelişmeleri A Haber spikeri Merve Tepe'nin sunduğu Ajans Bugün'e konuk olan gazeteci Melik Yiğitel değerlendirdi.