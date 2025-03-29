29 Mart 2025, Cumartesi
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Bakan Güler'den Çanakkale'deki Amfibi Kolordu Komutanlığına ziyaret

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.03.2025 22:12
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Bakan Güler’den Çanakkale’deki Amfibi Kolordu Komutanlığına ziyaret

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çanakkale'de yeni kurulan Amfibi Kolordu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Güler ve beraberindekilerin, ramazanın son iftarını Amfibi Kolordu Komutanlığında görevli personelle yaptığı belirtildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Çanakkale'ye giderek yeni kurulan Amfibi Kolordu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Güler ve beraberindekilerin, ramazanın son iftarını Amfibi Kolordu Komutanlığında görevli personelle yaptığı belirtildi.

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Bakan Güler’den Çanakkale’deki Amfibi Kolordu Komutanlığına ziyaret Bakan Güler’den Çanakkale’deki Amfibi Kolordu Komutanlığına ziyaret Bakan Güler’den Çanakkale’deki Amfibi Kolordu Komutanlığına ziyaret
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