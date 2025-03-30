AK Parti’den CHP’ye sağduyu çağrısı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten A Haber’de tepki: Baykal olsaydı Özel’i ihraç ederdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Espressolab’ı boykot çağrısına almasının ardından, Maltepe’deki miting sonrasında CHP’liler Türkiye’nin yerli kahve markası Espressolab’da müşterilere saldırdı. Konuyla ilgili A Haber’e açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel’in tutumunu sert sözlerle eleştirdi. Çelik, "Türk siyasi tarihinde sert tartışmalar yaşanmıştır ancak Sayın Özgür Özel’in yaptığı gibi hedef gösterme, provokatörlere zemin hazırlamak çok istisnadır. Siyasi partiler protesto edebilir, görüşmeyi boykot edebilir ama sosyal mekanlar arasında ayrımcılık yapmak tehlikeli bir yaklaşımdır." dedi. Çelik, "Bizim tüm hassasiyetimiz Orta Doğu’da, Balkanlar’da ve ülkemizde mezhepçilik ve etnik ayrışmalar olmasın diye olmuştur. Ancak kimsenin aklına kitap satılan ya da kahve içilen mekanları hedef göstererek bir ayrışma yaratmak gelmemiştir." ifadelerini kullandı. Eski CHP lideri Deniz Baykal’ın böyle bir durumu asla kabul etmeyeceğini belirten Çelik, "Deniz Baykal olsaydı, Özgür Özel’i ihraç ederdi." dedi.

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