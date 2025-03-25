AK Parti'den Özgür Özel'e boykot tepkisi: Siyasal zorbalık
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in milli markaları hedef alarak boykot çağrısı yapmasına tepki gösterdi. Çelik, 'Özgür Özel milli şirketleri boykot etme çağrısı yaparak, sadece kendisinin CHP Genel Başkanlığına liyakatini boykot etmiştir.' ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in milli markaları hedef alarak boykot çağrısı yapmasına tepki gösterdi. Çelik, "Özgür Özel milli şirketleri boykot etme çağrısı yaparak, sadece kendisinin CHP Genel Başkanlığına liyakatini boykot etmiştir." ifadelerini kullandı.
İşte Ömer Çelik'in o açıklamaları
CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir saldırgan gibi konuşmaya devam ederek, siyasetçi gibi konuşmaktan tamamen uzaklaşmıştır.
Her konuşmasında Cumhurbaşkanımızı, partimizi ve ittifakımızı, medya kuruluşlarını, şirketleri hedef alan bu saldırgan dil sadece kendisine zarar verecektir. Bütün vatandaşlarımız bu yıkıcı ve zorba zihniyeti tam olarak görmüştür.
Özgür Özel milli şirketleri boykot etme çağrısı yaparak, sadece kendisinin CHP Genel Başkanlığına liyakatini boykot etmiştir. Özgür Özel'in medya kuruluşlarını ve şirketleri açıkça bu şekilde tehdit etmesi, siyasal zorbalıktan başka bir şey değildir. Siyasi cümle kurma kabiliyeti olmayanların tehdit dilinden başka bir yeteneği olmadığı görülmüştür. Özgür Özel'in kendini ispat çabası içinde kullandığı bu dil siyaset rotasından tamamen çıkmıştır.
CHP'nin kendi iç gündemi olan konularla ilgili Cumhurbaşkanımıza, Ak Parti'mize ve Cumhur İttifakımıza saldırması hedef saptırmaktan başka birşey değildir.
İşin siyasi açıdan esası şudur:
1.Bazı CHP'liler bazı CHP'li belediyelerin yolsuzluk yaptığını söyleyerek aylardır gündemdeki iddiaları dile getirdi.
2.Bazı CHP'liler, geçmiş kurultayda hile yapıldığını öne sürerek CHP Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için mahkemeye başvurdu.
CHP yönetimi konuyu saptırmamalı, iddia sahibi CHP'lilere cevap yetiştirmelidir.
CHP yöneticilerinin, CHP gibi köklü bir partiyi saldırgan ve zorba bir zihniyetin merkezi haline getirmesi vahimdir.
Rakiplerimizin sağduyulu olmasını ve gerçek siyasetle karşımıza çıkmasını isteriz. Karşımıza zorbalık ve saldırganlık dolu sahte siyasetle çıkanlara ise gerekli cevabı ve hakettiklerini layıkıyla veririz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 100 yıla kadar yaşamaya merhaba deyin! Uzun yaşamın sırrı bu meyvede saklı
- Yumurta yemeyenler dikkat! Bu besinler yumurtadan daha yüksek protein içeriyor
- Nisan ara tatili bayramla birleşecek mi? Okullarda 2. dönem ara tatil kaç gün sürecek?
- Akaryakıt fiyatları 25 Mart | Benzin, motorin, LPG ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...
- 2025 Kadir Gecesi mesajları: En anlamlı, resimli sözler ve dualı tebrikler
- Kadir Gecesi'nde Hatim Duası nasıl yapılır? Kısa ve uzun Hatim Duası Türkçe-Arapça okunuşu
- Hayri Çulhacı kimdir? Hayri Çulhacı kaç yaşında, aslen nereli? İşte hayatı ve kariyeri...
- Kadir Gecesi duaları: Dileklerin kabul olması için okunacak etkili esmalar ve ayetler
- 4A, 4B ve 4C'liye 1.000 TL ne zaman yatacak? Emekliye ikramiye farkı BAYRAMDAN ÖNCE ödenir mi?
- Kadir Suresi TÜRKÇE VE ARAPÇA OKUNUŞU | Kadir Suresi okumanın faziletleri nelerdir?
- Güneş tutulması ne zaman, hangi gün? Güneş Tutulması saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi?
- İstanbul dahil Marmara'ya uyarı: Cuma günü etkisi tamamen artacak! İşte Ramazan Bayramı için gün gün hava durumu raporu