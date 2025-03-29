Tehdit ve boykotun geldiği nokta! Özgür Özel'in hedef gösterdiği Espressolab'a saldırı: Sandalyeler havada uçuştu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kahve zinciri Espressolab'ın boykot listesinde olduğunu açıklamıştı. Bugün Maltepe'deki miting sonrasında CHP'liler, Türkiye'nin yerli kahve markası Espressolab'da müşterilere saldırdı. Kavgada sandalyeler hava uçuşurken o anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, CHP'lilerin Espressolab çalışanlarına sandalye fırlattığı görülüyor. İstanbul Valiliği ise olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Geçtiğimiz gün CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmasıyla Saraçhane'deki İBB merkez yerleşkesi önünde toplanan kalabalığa hitap etti.
ÖZEL'DEN ESPRESSOLAB'A BOYKOT
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'deki mitinginde boykot listesini açıklamış yerli marka olan kahve zinciri Espressolab'ı da listeye eklemişti.
"ESPRESSOLAB'E UĞRAMAYACAĞIZ KAHVELERİNİ İÇMEYECEĞİZ!"
"Saraçhane'yi göreni siz de görün, görmeyeni yerin dibine gömün" diyen Özel'in açıkladığı boykot listesinde Espressolab'a ilişkin ise "Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim, her türlüsünü severim size de tavsiye ederim hangisini severseniz onu için ama bunu sakın EspressoLab'ten içmeyin. Bundan sonra Espressolab'e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz!" ifadelerini kullanmıştı.
SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU
CHP'nin bugünkü mitingine gidenler, Özgür Özel'in günlerdir hedef gösterdiği Türkiye'nin yerli kahve markası Espressolab'a ve müşterilere saldırdı. Yaşanan olayda sandalyeler hava uçuştu. Görüntülerde, CHP'lilerin Espressolab çalışanlarına da sandalye fırlattığı görülüyor.
VALİLİK AÇIKLADI: 4 KİŞİ GÖZALTINDA
İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada 4 kişinin gözaltına alındığını duyurarak şu ifadelere yer verdi: "29.03.2025 günü saat 17.20 sıralarında Maltepe ilçesi Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan bir işletmeye bir grup şahıs tarafından sözlü ve fiziki saldırı düzenlenmiştir.
İşyerine ve işyerinde bulunanlara önce sözlü olarak tacizde bulunan grup, mekanda oturanların cevap vermesi üzerine sandalye fırlatmak suretiyle işyerine zarar vermiştir.
Emniyet ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmanın ardından saldırıyı gerçekleştiren 4 kişiyi gözaltına almıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
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