Tehdit ve boykotun geldiği nokta! Özgür Özel’in hedef gösterdiği Espressolab’a saldırı: Sandalyeler havada uçuştu

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU

CHP'nin bugünkü mitingine gidenler, Özgür Özel'in günlerdir hedef gösterdiği Türkiye'nin yerli kahve markası Espressolab'a ve müşterilere saldırdı. Yaşanan olayda sandalyeler hava uçuştu. Görüntülerde, CHP'lilerin Espressolab çalışanlarına da sandalye fırlattığı görülüyor.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

VALİLİK AÇIKLADI: 4 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada 4 kişinin gözaltına alındığını duyurarak şu ifadelere yer verdi: "29.03.2025 günü saat 17.20 sıralarında Maltepe ilçesi Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan bir işletmeye bir grup şahıs tarafından sözlü ve fiziki saldırı düzenlenmiştir.

İşyerine ve işyerinde bulunanlara önce sözlü olarak tacizde bulunan grup, mekanda oturanların cevap vermesi üzerine sandalye fırlatmak suretiyle işyerine zarar vermiştir.

Emniyet ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmanın ardından saldırıyı gerçekleştiren 4 kişiyi gözaltına almıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."