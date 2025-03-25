MASAK’tan Özel’e tokat gibi cevap: Çalışmalarımız bağımsız ve mevzuata uygundur!

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, MASAK'ın yürüttüğü analiz ve inceleme çalışmalarının adli mercilerin ve kolluk birimlerinin talepleri doğrultusunda gerçekleştirildiği ifade edildi. Çalışmaların, uzman ve yetkili uzman yardımcıları tarafından yürütüldüğü belirtilerek, raporların bağımsız bir süreç içinde hazırlandığı vurgulandı.

"RAPORLAR ÇİFT İMZA İLE HAZIRLANIYOR"

Açıklamada, uzman ya da yetkili uzman yardımcıları tarafından objektif finansal verilere dayanarak hazırlanan raporların, Başkanlık tarafından detaylı bir okuma ve değerlendirme sürecinden geçirildikten sonra işleme konulduğu aktarıldı.

Şu ifadeler kullanıldı:

"Bu nedenle sürecin sadece raporu hazırlayan uzman yardımcısının inisiyatif ve sorumluluğunda yürütüldüğünü söylemek mümkün değildir. MASAK'ın analiz ve inceleme çalışmaları, tamamen mevzuat çerçevesinde teknik bir süreç olarak yürütülmektedir. Hazırlanan raporlar, Başkanlık dışında hiçbir makamın bilgisine veya onayına sunulmadan doğrudan talepte bulunan makama iletilmektedir. Bu sürece Bakanlık yönetim mercilerinin hiçbir dahli yoktur."

MASAK'ın güncel olayla ilgili adli mercilere sunduğu 7 rapordan 3'ünün yetkili uzman yardımcıları, diğerlerinin ise uzman ve yetkili uzman yardımcıları tarafından çift imza ile hazırlandığı bilgisi verildi.

Açıklamada ayrıca, raporların sonunda yer alan standart metnin, tüm raporlarda yer alan otomatik bir ifade olduğu ve özel bir anlam taşımadığı vurgulandı. MASAK, mali suçlarla mücadelede kritik bir görev üstlendiğini ve çalışmalarının karalanmasının kimseye fayda sağlamayacağını belirtti.