CHP’li İBB’ye yönelik soruşturmada 3 inşaat şirketine el konuldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

3 İNŞAAT ŞİRKETİNE EL KONULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında Furkan Remzi Ceylan üzerinde gözüken İSCON İnşaat ile Ali Nuhoğlu'na ait Nuhoğlu İnşaat ve Trend İnşaat'a el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başında olduğu 560 milyar liralık yolsuzluk ve kirli para organizasyonunu deşifre etti. İmamoğlu, rüşvetten, kara para aklamaya ve dolandırıcılığa uzanan suçlamalar sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MİLYARLARCA TL'LİK VURGUN

Ali Nuhoğlu'nun ofisinde 40 milyon lira yakalandığının görüntülerinin ardından, yeni görüntüler ortaya çıkmıştı. Ali Nuhoğlu'nun Trend İnşaat adlı kendi adına kayıtlı firmasında yapılan aramalarda balya balya paralar görüntülenmişti.Nuhoğlu, daha önce değeri 50 milyon lira olan üç villayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 15 milyon liraya devretmesiyle gündeme gelmişti.

FAALİYETSİZ ŞİRKETLER!

İmamoğlu İnşaat'ın sahibi Ekrem İmamoğlu. Güllüce Tarımcılık A.Ş, 2021 yılında, kamuoyunda İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Florya Akvaryum AVM'nin sahibi Ali Nuhoğlu tarafından kuruldu. Şirket kurulduktan sonra villaları satın aldı. Hiçbir ticari faaliyette bulunmadı.

Güllüce Tarımcılık Sanayi Tic. A.Ş.'yi kuran Nuhoğlu, yeğeninin üzerine olan İSTCON İnşaat A.Ş.'yi 2023 yılında yanında elektrikçi olarak çalışan Furkan Remzi Ceylan'a devretti. Ancak şirket kayıtlarda bağımsız gibi görünse de aslında Nuhoğlu'nun yönlendirdiği paravan bir şirketti.

İBB'DEN KAZANILAN PARALAR NUHOĞLU'NUN ŞİRKETLERİNE

Elektrikçi Ceylan'ın İSTCON'un yönetim kurulu başkanlığına oturmasıyla; şirket hiçbir yeterliliği olmamasına rağmen adeta İBB'nin ihaleleriyle ihya edildi. Elektrikçi Şirket ilk ihalesini 02.02.2024 tarihinde belediye iştiraki KİPTAŞ'tan aldı.

Şirket, Eyüpsultan'da 12 adet ticaret, 1 adet kreş kentsel dönüp yapım işi için 13.02.2024 tarihinde 2 milyar 100 milyon bedelle sözleşme imzaladı. Bununla da sınırlı kalmayan şirket bir yıl içerisinde İBB'den Avrupa Bölgesi Arıtma Tesisi İnşaatı, İstanbul Geneli 1. Kısım yollarda kullanılmak üzere Plentaltı asfalt uygulaması temini, nakli ve serimi işi, İstanbul geneli kar ve buzlanma ile mücadele çalışmaları, İstanbul Geneli asfalt yama yapılma işi, İstanbul metrosu haliç, metro geçiş köprüsü yapım işi, İstanbul Metrosu Taksim-Yenikapı arası elektro mekanik sistemleri temin montaj ve işletmeye alma işi, İstanbul Metrosu Yenikapı-Unkapanı arası metro inşaatı işi, İstanbul Otogar Bağcılar toplu taşıma sistemi inşaatı, elektro mekanik işlerinin yapımı ve araç temini işi ve Kadıköy Kartal Metrosu ikmal inşaatı ve elektromekanik sistemler temin, montaj ve işletme alma işlerini aldı.

İBB'den onlarca ihale kazanan elektrik tesisatçısı Ceylan, İBB'den kasasına giren milyarlarca lirayı ise asıl patron Ali Nuhoğlu'nun diğer şirketlerine aktardı.