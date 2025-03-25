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FETÖ her fırsatta CHP’nin yanında! Firari teröristle İmamoğlu için sandığa gitti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.03.2025 09:48 Güncelleme: 25.03.2025 09:49
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FETÖ her fırsatta CHP’nin yanında! Firari teröristle İmamoğlu için sandığa gitti

FETÖ üyesi Enes Kanter, CNN International yayınına katılarak Başkan Erdoğan'a yönelik suçlamalar yöneltti ve İmamoğlu'nu savundu. Üstelik Enes Kanter halkı sokaklara çağırarak provokasyon da yaptı. Ayrıca 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan FETÖ firarisi Halis Tunç da Hollanda'da İmamoğlu için oy kullandı. Sosyal medyadan fotoğraf paylaşan Tunç, Yunanistan'a Türkiye'nin denizlerdeki gizli planlarını satmıştı.

FETÖ bir kez daha CHP'ye destek çıktı. FETÖ üyesi Enes Kanter isimli şahıs CNN International'da katıldığı canlı yayında yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu savundu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı suçlamaya kalkıştı.

FETÖ CHP'YE DESTEKTE! TERÖRİSTLER SANDIĞA GİTTİ

KÜRESELCİLERİN KANALINDA TERÖRİST YÜZÜ

ABD'nin küresel yayın organı CNN International Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra başlayan eylemleri FETÖ üyesi Enes Kanter'e sordu. Firari terörist Enes Kanter konuşmasında sık sık Başkan Erdoğan'a suçlamalar yöneltirken Ekrem İmamoğlu'nu savundu.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

SOKAK PROVOKASYONU YAPTI

Üstelik Enes Kanter daha da ileri giderek İnsanları sokaklara çağırdı polise karşı durmasını talep etti.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

FETÖ'DEN SANDIK DESTEĞİ

Ayrıca FETÖ firarisi eski albay Halis Tunç Chp'nin Hollanda'da kurduğu ön seçim sandığında Ekrem İmamoğlu'na oy verdi. CHPp'nin demokrasi şöleni olarak lanse ettiği ve oy pusulasında tek isim olarak Ekrem İmamoğlu'nun adının bulunduğu ön seçime terör örgütü FETÖ üyeleri de destek verdi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından önce Yunanistan'a ardından da Hollanda'ya kaçan terörist Halis Tunç CHP'nin ön seçiminde oy kullandı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

GİZLİ BİLGİLERİ YUNAN'A SATAN İSİM

Türkiye'nin denizlerdeki planlarını Yunanistan'a satan FETÖ'cü eski albay bir de sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı.

FETÖ üyesi Halis Tunç hain darbe girişiminin ardından kayıplara karışmış ilk olarak Yunanistan'a sığındığı ardından da Hollanda'ya kaçtığı ortaya çıkmıştı.

FETÖ her fırsatta CHP’nin yanında! Firari teröristle İmamoğlu için sandığa gitti
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FETÖ her fırsatta CHP’nin yanında! Firari teröristle İmamoğlu için sandığa gitti FETÖ her fırsatta CHP’nin yanında! Firari teröristle İmamoğlu için sandığa gitti FETÖ her fırsatta CHP’nin yanında! Firari teröristle İmamoğlu için sandığa gitti

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