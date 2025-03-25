FETÖ her fırsatta CHP’nin yanında! Firari teröristle İmamoğlu için sandığa gitti

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FETÖ'DEN SANDIK DESTEĞİ

Ayrıca FETÖ firarisi eski albay Halis Tunç Chp'nin Hollanda'da kurduğu ön seçim sandığında Ekrem İmamoğlu'na oy verdi. CHPp'nin demokrasi şöleni olarak lanse ettiği ve oy pusulasında tek isim olarak Ekrem İmamoğlu'nun adının bulunduğu ön seçime terör örgütü FETÖ üyeleri de destek verdi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından önce Yunanistan'a ardından da Hollanda'ya kaçan terörist Halis Tunç CHP'nin ön seçiminde oy kullandı.