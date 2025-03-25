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Sosyal medyadan canlı yayında Başkan Erdoğan'a hakaret etmişti! O provokatör tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.03.2025 17:54 Güncelleme: 25.03.2025 19:34
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Sosyal medyadan canlı yayında Başkan Erdoğan’a hakaret etmişti! O provokatör tutuklandı

Saraçhane'de sokak teröristleri vandallığını sürdürürken eylemlere katılan Buse Gül Yılmaz isimli şahıs sosyal medya üzerinden açtığı canlı yayında Başkan Erdoğan'a ağza alınmayacak hakaretler etti. Görüntüler sonrası harekete geçildi. Gözaltına alınan Yılmaz, getirildiği Çağlayan Adliyesi’ndeki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şahıs sorgusunun ardından tutuklandı.

Saraçhane'de sokak teröristleri vandallığını sürdürürken eylemlere katılan Buse Gül Yılmaz isimli şahıs sosyal medya üzerinden açtığı canlı yayında Başkan Erdoğan'a ağza alınmayacak hakaretler etti. Görüntüler sonrası harekete geçildi.

CHP Özel'in çağrısıyla sokaklara inen vandallar provokasyonları sürdürürken haddi aşarak Başkan Erdoğan'a hakaretler yağdırdı.

Sosyal medyadan canlı yayında Başkan Erdoğan’a hakaret etmişti! O provokatör tutuklandı

Saraçhane'deki eylemlere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığın tarafından başlatıla soruşturmalar kapsamında çok sayıda eylemci gözaltına alınmıştı. O gözaltına alınan isimler arasında sosyal medyada açtığı canlı yayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ağır hakaretler eden Buse Gül Yılmaz olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI!

Emniyetteki işlemlerinin ardından Yılmaz diğer 205 şüpheliyle Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Burada savcılığa ifade veren eylemci tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Toplamda 206 şüphelinin sevk edildiği hakimlikte işlemleri devam ederken şüphelinin sorgusunun ardından tutuklandığı öğrenildi.

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Sosyal medyadan canlı yayında Başkan Erdoğan’a hakaret etmişti! O provokatör tutuklandı Sosyal medyadan canlı yayında Başkan Erdoğan’a hakaret etmişti! O provokatör tutuklandı Sosyal medyadan canlı yayında Başkan Erdoğan’a hakaret etmişti! O provokatör tutuklandı
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