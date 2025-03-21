Ekrem İmamoğlu soruşturması | Özgür Özel’in sokak çağrısının perde arkası
Ekrem İmamoğlu’nun PKK ile ortak hareket etme ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından dün CHP lideri Özgür Özel Saraçhane önünde sokak çağrısı yaptı. Ortalığın karışmasını isteyenlerin hedefi ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma sürüyor. Terör örgütü PKK ile ortak hareket etme, PKK üyelerini işe yerleştirme, yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarının yöneltildiği iki farklı dosyada 106 şüpheli bulunuyor.
Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alınması sonrası Saraçhane önünde toplanan kalabalığa hitap eden ve iddialara hiçbir şekilde cevap veremeyen Özgür Özel sokak çağrısı yaptı ve ortalık karıştı. Gençleri kalkan yapmak isteyenlerin hedeflerini gelişmeleri A Haber katılan uzman isimler değerlendirdi.
EN FAZLA ŞAİBE MEDYA A.Ş.
Avukat Hadi Dündar: Yolsuzluk soruşturmasına bakıldığı zaman bir örgütten bahsediliyor. İddialara göre Ekrem İmamoğlu tarafında kurulmuş bir örgüt yapısı var. Burada Medya A.Ş. çok fazla önem arz ediyor. Bu iştirak İBB’de neredeyse en fazla ihaleye kuruluş. En fazla şaibenin döndüğü yer olarak burayı gösteriyorlar.
ÜST YÖNETİM İLE MECLİS SAF DIŞI
Örgüt yöneticileri olarak gösterilen Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Tuncay Yılmaz ve Murat Ongun’un belediye meclisi ile bir ilgisi yok. Bu şahıslar Belediye Meclis Üyesi değiller. Yapılan soruşturmada Belediye Meclisi’nin işleri sorgulanmıyor. Burada bir üst yönetim kurulmuş ve İstanbul böyle yönetilmeye çalışılmış. Bu üst yönetim vasıtasıyla kamunun vergilerine göz dikilmiştir.
SOKAK ÇAPRISININ PERDE ARKASI! FENA YAKALANDILAR
Gazeteci Ekrem Kızıltaş: Bu 'meydan öfkesi' sözünün manası aslında fena yakalandık. Cumhurbaşkanı adayı yaparak işin içinden sıyırmaya çalıştıkları insan son aşamada yakalandı. Diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı. 2019 yılından beri başkanlığını yaptığı belediye de herhangi bir hizmet yapmamanın yanı sıra nasıl olduysa mal varlığına yeni şeyler eklediği ortaya çıktı.
117 TAŞINMAZ NASIL ALINDI?
3 sene içerisinde sahibi olduğu şirketin saymadığımız bazıları hariç 117 tane taşınmaz sahip olduğu ortaya çıktı. Binalar, apartmanlar, arsalar ve neler neler var. ‘İmamoğlu siyasi sebeple alındı’ diyenlerin bu elde edilen 117 taşınmaz ile ilgili açıklaması olması lazım.
GENÇLERİ KALKAN YAPIYORLAR
Gençleri sokağa çağırıyor onlar ihtiyaç var diyor ancak Ekrem İmamoğlu 1990 yılında oraya çağırdığı gençlerin büyüklerinin hakkını yiyerek üniversiteye giriş yaptı. Şimdi tekrar birilerinin hakkını yemek için gençleri kullanmak istiyorlar. Aslında kendilerini kurtarmak için gençlerin bağırmasını istiyorlar. Özgür Özel sokaklara insanları çağırıyor ama bunun yargı için bir şey ifade etmeyeceğini anlaması lazım.
ÇÜRÜME DIŞARI SIZIYOR
Prof. Dr. Zakir Avşar: Demokrasi içinde hiç kimse ‘hesap vermem’ gibi bir söz kullanmaz. Herkes hesap vermek durumundadır. Kamu görevlerini suiistimal etmeleri Hiçbir şekilde kabul edilemez. Burada kamunun gücü kullanılıyor. Eğer millet onları seçtiyse bu gücü hukuksuz bir noktaya doğru yetkilerini taşımaları için vermemiştir. CHP’nin içinde çok ciddi bir çürüme var ve bu artık dışarı doğru sızıyor.
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