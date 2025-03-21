Ekrem İmamoğlu soruşturması | Özgür Özel’in sokak çağrısının perde arkası

08:50 21 Mart 2025

Avukat Hadi Dündar: Yolsuzluk soruşturmasına bakıldığı zaman bir örgütten bahsediliyor. İddialara göre Ekrem İmamoğlu tarafında kurulmuş bir örgüt yapısı var. Burada Medya A.Ş. çok fazla önem arz ediyor. Bu iştirak İBB’de neredeyse en fazla ihaleye kuruluş. En fazla şaibenin döndüğü yer olarak burayı gösteriyorlar.

ÜST YÖNETİM İLE MECLİS SAF DIŞI

Örgüt yöneticileri olarak gösterilen Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Tuncay Yılmaz ve Murat Ongun’un belediye meclisi ile bir ilgisi yok. Bu şahıslar Belediye Meclis Üyesi değiller. Yapılan soruşturmada Belediye Meclisi’nin işleri sorgulanmıyor. Burada bir üst yönetim kurulmuş ve İstanbul böyle yönetilmeye çalışılmış. Bu üst yönetim vasıtasıyla kamunun vergilerine göz dikilmiştir.