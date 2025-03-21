Başkan Erdoğan’dan CHP’nin kaos çağrısına sert uyarı: Özel’in çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır

(Foto: AA)

Programın düzenlenmesinde emeği geçen AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı'nın yanı sıra Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreterliği ve Dünya Etnospor Konfederasyonu'nu kutlayan Erdoğan, nevruz heyecanına ortak oldukları için katılımcılara da ayrıca teşekkür etti.

Erdoğan, "Sizin bu heyecanınızı görünce az önce Binali Bey'le de şöyle bir istişarede bulunduk. Bu istişare neticesinde burada bir kamuoyu yoklaması yapsak ve 21 Mart'ı biz de şöyle dönüyorum, arkaya bakıyorum, 'Baharın ve kardeşliğin bayramı' olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi Cumhurbaşkanı olarak ben de parlamentoya sunmaya varım. Cumhur İttifakı burada, hep birlikte bu adımı atalım inşallah." ifadelerini kullandı.

(Foto: AA)

"UNUTMAYIN NEVRUZA İNANANLAR EĞİLMEZ. BİZ DİK DURACAĞIZ, DİKLEŞMEYECEĞİZ"

"Unutmayın nevruza inananlar eğilmez. Biz dik duracağız, dikleşmeyeceğiz." diyen Erdoğan, salondaki vatandaşların, kalplerde ince bir sızı ve hüzünle uğurlamaya hazırlandıkları Ramazan-ı Şerifini tek tek tebrik etti.

Ramazan'ın iyilik ve güzelliğe vahdet ve uhuvvete açılan ilahi bir kapı olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kuran-ı Kerim'in nazil olduğu şükür ve takva ayıdır. Kurtuluşumuza vesile olan tövbe ve tefekkür ayıdır. Leyle-i Kadir, Kadir Gecesi'nde Kitabullah indiğine göre adımlarımızı da buna göre atacağız. Ebedi azaptan müberra olma, hakkın rızasına inşallah ulaşma ayıdır. Rabbimden bizleri ramazana kavuşturduğu gibi bir aydan daha hayırlı olduğuna müjdelediği Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'na da sağlıkla, huzurla, sevinçle eriştirmesini niyaz ediyorum."

"21 MART BAHAR VE KARDEŞLİK BAYRAMI OLSUN"

Sizin heyecanınızı görünce burada bir kamuoyu yoklaması yapsak 21 Mart'ı biz de baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi cumhurbaşkanı olarak parlamentoya sunmaya varım. Cumhur ittifakı olarak hep birlikte bu adımı atalım.

Nevruz'a inananlar eğilmez. Biz dik duracağız dikleşmeyeceğiz. Kalplerimizde hüzünle uğurlamaya hazırlandığımız Ramazan'ı tebrik ediyorum.

İSRAİL'İN GAZZE KATLİAMLARI: BÖLGEMİZİ KAN DERYASINA ÇEVİRMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

Rabbimden Kadir Gecesi ve Ramazan bayramına sağlıkla, huzurla eriştirmesini niyaz ediyorum. Katliamlar, çatışmalar Ramazan'a gölge düşürüyor. Bilhassa Gazze'de başlayan İsrail saldırılarında şehit düşen masumlar yeğreğimizi dağlıyor. Tüm imkanlarımız ile Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. İnsani yardımlarımızı artırdık. Soykırım şebekesinin durdurulması için diplomatik temaslarımızı artırdık. Uluslararası mahkemelerde mahkum edilmeleri için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. Şımardıkça şımaran, günden güne daha pervasız hale gelen bu katliam şebekesinin bölgemizi kan deryasına çevirmesine izin vermeyeceğiz. Kendilerince haritalar çizenler sinsi emellerine ulaşamayacak. Barış, huzur, istikrar dolu geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz. Bize korku yakışmaz, o yüzden korkmayın Allah bizimledir.

Bugün aynı zamanda baharın müjdecisi olan Nevruz'u heyecanla kutlamanın mutluluğu içindeyiz. Nevruz tarihimizde hem de kültürümüzde önemli yer tutar. Şu an Türkiye'nin ve Türk cumhuriyetlerinin dört bir yanında büyük bir coşku ile idrak ediliyor.

Sultan Nevruz'a hoş geldin sefa geldin diyor, umuda barışa, kardeşliğe vesile olmasını canı gönülden temenni ediyoruz.

Bugün Türkistan'dan Anadolu'ya Balkanlar'dan Kafkasya'ya Nevruz'un çiçekleri açıyor. Gece ile gündüzün eşitlendiği bu yeni gün kışın nihayete erdiğinin, baharın geldiğinin müjdecisidir. Bunu Meclis'ten de geçirince adını Cumhur ittifakı tarihe kaydedecektir. Nevruz belli bir etnik grubun değil Alevi'si Sünni'si ile Türk'ü Kürt'ü ile tüm coğrafyamızın bayramıdır. Nevruz ortak kültürümüzün ortak tarihimizin en önemli nişanesidir.

"TÜRK DÜNYASININ ORTAK KUTLAMA GÜNÜ OLMASINI TEKLİF EDECEĞİZ"

Nevruz bayramını Türk devletleri teşkilatı çatısı altında ortaklaşa kutlamanın zamanının geldiği kanaatindeyiz. Onun için 21 Mart hayırlı olsun. Mayıs ayında Macaristan'da yapacağımız zirvemizde Nevruz Bayramı'nın Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olarak kutlanmasını teklif edeceğiz. Temenni ediyoruz ki kardeşlerimizin de onayı ile 21 Mart Nevruz, Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olacak, böylece birliğimize, beraberliğimize, dayanışmamıza hizmet edecektir.

Daha evvel hayal dahi edilemeyen yerlere geldik. İş birliğimizi bütün sahalarda güçlendirdik. En zor zamanlarımızda birbirimizin yanında olduk. En son 30 yıllık işgalin ardından Karabağ'da yeni bir dönemin kapılarının açılmasını sağladık.

Son düzlüğün de aşılacağına inanıyoruz. ülkemizi terör musibetinden kurtardıktan sonra çok farklı bir dönemin kapısını aralayacağız. Ülkemize ekonomik yük getiren büyük beladan kurtulmuş olacağız. Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı ile kardeşliğimize vurulan kanlı bir hançeri söküp atacağız. Emperyalistlerin kirli oyunlarını bozacağız. Demokrasimizin çözüm kapasitesini artırarak sivil siyasetin etki alanını artıracağız. Türkiye Yüzyılı vizyonu önündeki en büyük engeli aşmanın gururunu yaşayacağız. Terör duvarı yıkılınca 85 milyon olarak birbirimize daha sıkı sarılacağız. Bu topraklarda ebediyen yan yana barış be huzur içinde kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz.

Nevruz'un tam da adına yakışı biçimde yeni bir dönemin girizgahı olmasını ümit ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın onurunu yaşayan herkesi terörsüz Türkiye için güç birliği yapmaya davet ediyoruz.

CHP'İN KAOS ÇAĞRISINA NET UYARI: ÖZEL'İN ÇAĞIRDIĞI SOKAK ÇIKMAZ SOKAKTIR

İstanbul'da bir yolsuzluk operasyonu bahanesi ile sokaklarımızın karıştırılmak istendiğini görüyoruz. Bir avuç muhterisin tezgahı bozulmasın diye Türkiye'yi terörize ve tedirgin etmeye çalışmasına göz yummayacağız. Bu milletin kardeşliğinin zedelenmesine rıza göstermeyeceğiz. CHP'nin çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır. Hırsızlığı soygunu sahtekarlığı savunmak için mahkeme salonları yerine sokağı işaret etmesi sorumsuzluktur. Gırtlağa kader battıkları yolsuzluklar, sorunlu söylemleri nedeni ile meşru zeminde faaliyet yapan parti vasfını yitirmekte. CHP'nin marjinal yapılar ve terör örgütleri ile arasına mesafe koyması gerektiği açıktır. Polisimize saldırarak, savcılarımızı tehdit ederek, demokrasi ve milli iradeye meydan okuyarak, antidemokratik yolara başvurarak hiçbir yere varılmaz. Türkiye sokakta bulunmuş bir ülke değildir, sokak terörüne de teslim edilmeyecektir. CHP Genel Başkanı sayın Özel marjinal örgütlerin, yağmacıların kuyruğuna takılıp yerine vicdan sahiplerine kulak vermeli ve sorumlu davranmalı. Abdestinden şüphesi olmayanın namazından da şüphesi olmaz. Yolsuzluğu savunabiliyorsanız çıkın milletin huzuruna açıklayın. Çıkın balya balya para kulelerini millete izah edin. Bunları yapamıyorsanız gençleri provoke ederek vatandaşın huzurunu kaçırmayın. Daha sonra utanacağınız eylemlere girişmeyin. Bir auç soyguncunun kendi meselesini milletin meselesi haline getirilmesine izin vermeyeceğiz. Kamu düzenin bozulmasına müsaade etmeyeceğiz, vandallığa boyun eğmeyeceğiz.