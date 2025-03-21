İmamoğlu'na bir destek de İslam düşmanı ırkçı Wilders'dan! Yine Başkan Erdoğan'ı hedef aldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası ortalığı karıştırmak isteyenler düğmeye bastı. Skandala ilişkin soruşturma sürerken İmamoğlu'na İslam düşmanı Hollandalı Wilders'ten destek geldi. İmamoğlu'nun gözaltına ilişkin Erdoğan düşmanı sözde siyasetçi skandal ifadeler kullanarak 'Ekrem İmamoğlu serbest bırakılmalı, Erdoğan hapse atılmalı.' dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.
İSLAM DÜŞMANINDAN İMAMOĞLU'NA DESTEK
Soruşturma kapsamında CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu gözaltına alındı. Soruşturmada tepki çeken detaylar ortaya çıkmaya devam ederken İmamoğlu'na bir destek de Hollandalı aşırı sağcı ev İslam düşmanı Geert Wilders'ten geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
Hollandalı İslam düşmanı İmamoğlu'na destek çıktı ve Erdoğan'ı hedef aldı. Sosyal medya hesabından gözaltına alınan CHP'li İBB Başkanına destek veren ırkçı Wilders "Ekrem İmamoğlu serbest bırakılmalı, Erdoğan hapse atılmalı." dedi.
Irkçı tutumuyla ön plana çıkan Wilders sosyal medyadan hesabından önceki gün yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'a hakaret ederek "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi halkına baskı uygulayan ve onları hapse atan bir İslam diktatörüdür. Türkiye bu tehlikeli aptaldan çok daha iyisini hak ediyor." demişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 21 Mart Cuma hutbesi konusu | İnfak ve Kur’an Ayı Ramazan
- Nevruz Bayramı 2025: Baharın coşkusunu yansıtan en güzel ve anlamlı Nevruz Bayramı kutlama mesajları
- Vadeli Döviş Satışı ne demek, nasıl yapılır? TCMB döviz satım işlemi nedir?
- Kilo vermek için en iyi 7 günlük yürüyüş planı
- Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman? ÖSYM 2025 Kaymakamlık sınav sonuç ekranı
- Sınav yok KPSS şartı yok! Hastanelere temizlik, hasta kabul-kayıt ve güvenlik görevlisi alınıyor
- Renkler ruh halinizi etkiliyor! Hangi renk hangi duyguyu tetikliyor?
- 2025 TUS VE STS ne zaman, hangi tarihte? TUS sınav giriş belgesi nereden alınır?
- Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 sözleşmeli personel alımı! e-Devlet üzerinden başvurabilecek: İşte kadrolar...
- Erken kalp krizi belirtileri! Bunlar varsa hemen doktora gidin
- Türkiye-Macaristan bugün saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi play-off Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- İBB'ye kayyum atanır mı? Hangi durumlarda belediyelere kayyum atanır?