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İmamoğlu'na bir destek de İslam düşmanı ırkçı Wilders'dan! Yine Başkan Erdoğan'ı hedef aldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.03.2025 00:30 Güncelleme: 21.03.2025 00:32
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İmamoğlu’na bir destek de İslam düşmanı ırkçı Wilders’dan! Yine Başkan Erdoğan’ı hedef aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası ortalığı karıştırmak isteyenler düğmeye bastı. Skandala ilişkin soruşturma sürerken İmamoğlu'na İslam düşmanı Hollandalı Wilders'ten destek geldi. İmamoğlu'nun gözaltına ilişkin Erdoğan düşmanı sözde siyasetçi skandal ifadeler kullanarak 'Ekrem İmamoğlu serbest bırakılmalı, Erdoğan hapse atılmalı.' dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Fotoğraf- AA ArşivFotoğraf- AA Arşiv

İSLAM DÜŞMANINDAN İMAMOĞLU'NA DESTEK

Soruşturma kapsamında CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu gözaltına alındı. Soruşturmada tepki çeken detaylar ortaya çıkmaya devam ederken İmamoğlu'na bir destek de Hollandalı aşırı sağcı ev İslam düşmanı Geert Wilders'ten geldi.

Wilders'ın X paylaşımıWilders'ın X paylaşımı

BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Hollandalı İslam düşmanı İmamoğlu'na destek çıktı ve Erdoğan'ı hedef aldı. Sosyal medya hesabından gözaltına alınan CHP'li İBB Başkanına destek veren ırkçı Wilders "Ekrem İmamoğlu serbest bırakılmalı, Erdoğan hapse atılmalı." dedi.

Wilders'ın X paylaşımıWilders'ın X paylaşımı

Irkçı tutumuyla ön plana çıkan Wilders sosyal medyadan hesabından önceki gün yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'a hakaret ederek "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi halkına baskı uygulayan ve onları hapse atan bir İslam diktatörüdür. Türkiye bu tehlikeli aptaldan çok daha iyisini hak ediyor." demişti.

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İmamoğlu’na bir destek de İslam düşmanı ırkçı Wilders’dan! Yine Başkan Erdoğan’ı hedef aldı İmamoğlu’na bir destek de İslam düşmanı ırkçı Wilders’dan! Yine Başkan Erdoğan’ı hedef aldı İmamoğlu’na bir destek de İslam düşmanı ırkçı Wilders’dan! Yine Başkan Erdoğan’ı hedef aldı
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