İmamoğlu’na bir destek de İslam düşmanı ırkçı Wilders’dan! Yine Başkan Erdoğan’ı hedef aldı

Wilders'ın X paylaşımı

Irkçı tutumuyla ön plana çıkan Wilders sosyal medyadan hesabından önceki gün yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'a hakaret ederek "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi halkına baskı uygulayan ve onları hapse atan bir İslam diktatörüdür. Türkiye bu tehlikeli aptaldan çok daha iyisini hak ediyor." demişti.