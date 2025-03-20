Terörsüz Türkiye'ye adım adım! Başkan Erdoğan'ın başkanlığında MGK bugün toplanacak
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak. Beştepe'de gerçekleşecek olan toplantıda ana gündem maddeleri Terörsüz Türkiye sürecinde PKK ve diğer terör örgütlerinin silah bırakması, Suriye ve Gazze'deki saldırılara ilişkin son gelişmeler, Ukrayna - Rusya Savaşı'ndaki kısmi ateşkes durumu ve diğer bölgesel konular ele alınacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplanacak. Bu yıl 2'nci kez gerçekleşecek toplantı Beştepe'de gerçekleşecek. Toplantıda pek çok konu başlığı masaya yatırılacak. MGK'da ana gündem maddelerinin başında Terörsüz Türkiye hedefindeki son durum, Suriye'deki gelişmeler, İsrail-Gazze hattındaki saldırılar, Ukrayna-Rusya arasındaki kısmi ateşkes, uluslararası güvenlik konularının ele alınması bekleniyor.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ
27 Şubat'ta PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgütü feshetme çağrısının ardından DEM Parti heyetinin CHP, MHP, AK Parti'yi ziyaret etmesiyle devam eden süreçte son durum ele alınacak. İmralı'nın çağrısının ardından terör örgütlerinin silah bırakma durumunun ne zaman başlayacağı, denetimin nasıl şekilleneceği, Kandil'in çağrıya uyum sağlayıp sağlamayacağı gibi konular masaya yatırılacak.
SURİYE'DEKİ SON DURUM GÖRÜŞÜLECEK
Şam yönetimi ve SDG/YPG arasında imzalanan anlaşmanın değerlendirilmesi MGK'da görüşülecek. Geçtiğimiz hafta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın yaptığı Suriye temaslarına ilişkin toplantıda bilgi sunması bekleniyor.
GAZZE'DE YENİDEN BAŞLAYAN SALDIRILAR
MGK'daki bir diğer gündem maddesi katil İsrail rejiminin Gazze'de başlattığı saldırılar olacak. Ateşkes anlaşmasını tek taraflı bozan İsrail, hava saldırılarını sürdürürken bölgedeki son durum ele alınacak. Öte yandan ateşkesin yeniden sağlanması için diploması trafiğinin sürdürülmesi ve çözüm yollarının aranması bekleniyor.
UKRAYNA - RUSYA ARASINDAKİ ATEŞKES SÜRECİ
ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrası enerji üretimi alanındaki 30 günlük kısmi ateşkes durumu gündemdeki bir diğer başlıklardan olacak. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Trump ile görüşmesinin ardından olası ateşkeste anlaşmaya varılması ve bölgedeki son durumun değerlendirilmesi yapılacak.
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