Terörsüz Türkiye’ye adım adım! Başkan Erdoğan’ın başkanlığında MGK bugün toplanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplanacak. Bu yıl 2'nci kez gerçekleşecek toplantı Beştepe'de gerçekleşecek. Toplantıda pek çok konu başlığı masaya yatırılacak. MGK'da ana gündem maddelerinin başında Terörsüz Türkiye hedefindeki son durum, Suriye'deki gelişmeler, İsrail-Gazze hattındaki saldırılar, Ukrayna-Rusya arasındaki kısmi ateşkes, uluslararası güvenlik konularının ele alınması bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

27 Şubat'ta PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgütü feshetme çağrısının ardından DEM Parti heyetinin CHP, MHP, AK Parti'yi ziyaret etmesiyle devam eden süreçte son durum ele alınacak. İmralı'nın çağrısının ardından terör örgütlerinin silah bırakma durumunun ne zaman başlayacağı, denetimin nasıl şekilleneceği, Kandil'in çağrıya uyum sağlayıp sağlamayacağı gibi konular masaya yatırılacak.