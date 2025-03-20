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Provokatif paylaşımlara soruşturma başlatıldı mı? Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 20.03.2025 00:44 Güncelleme: 20.03.2025 00:53
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Provokatif paylaşımlara soruşturma başlatıldı mı? Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma başlatıldığı iddia edilmişti. Ancak Başsavcılık gözaltına alınanlarla ilgili paylaşımlara yönelik şu ana kadar herhangi bir soruşturma açılmadığını bildirdi.

Başsavcılıkça, İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

(FOTO: ahaber.com.tr) (FOTO: ahaber.com.tr)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca söz konusu soruşturmalara ilişkin şu ana kadar gözaltına alınanlara yönelik paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatılmadığı ancak provokatif olabilecek, suç unsuru taşıyabilecek sosyal medya faaliyetlerinin hassasiyetle takip edildiği belirtildi.

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Provokatif paylaşımlara soruşturma başlatıldı mı? Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama Provokatif paylaşımlara soruşturma başlatıldı mı? Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama Provokatif paylaşımlara soruşturma başlatıldı mı? Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

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