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CHP’li Marmaris Belediye Başkanı polise saldırdı! "Ahlaksız adam"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.03.2025 18:12 Güncelleme: 19.03.2025 19:16
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CHP’li Marmaris Belediye Başkanı polise saldırdı! Ahlaksız adam

İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından Muğla Adliyesinde protesto düzenlendi. Protestolarını sürdürerek polisin üzerine yürüyen gruba biber gazı sıkıldı. CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de duruma sinirlenerek polise saldırdı. Ünlü, üzerine yürüdüğü polise 'Belediye başkanıyım lan ben, ahlaksız adam niye sıkıyorsun' dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun "terör" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından Muğla Adliyesinde protesto düzenlendi. Protestolarda CHP'li Belediye Başkanı polise saldırdı.

"BELEDİYE BAŞKANIYIM LAN BEN, AHLAKSIZ ADAM!"

Muğla'da CHP'lilerin oluşturduğu bir grup CHP Muğla İl Başkanlığı önünde toplanarak basın açıklamasında bulundu. Açıklama sonrası slogan atan grup Muğla Adliyesine doğru yürüdü ve burada polis barikatı ile karşılaşınca arbede yaşandı.

POLİSE SKANDAL HAREKET: AHLAKSIZ ADAM

Grup protestolarını sürdürürken bazı vatandaşlar polislerin üzerine yürünce olan oldu. Polis biber gazı kullanarak vatandaşları uzaklaştırmak isterken CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü polise skandal bir harekette bulundu.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü öfke ile polise saldırdı. CHP'li ünlü "Belediye başkanıyım lan ben, ahlaksız adam niye sıkıyorsun" diyerek polisin üzerine yürüdü. Barikata vuran CHP'li başkanın o anları tepki topladı.

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CHP’li Marmaris Belediye Başkanı polise saldırdı! Ahlaksız adam CHP’li Marmaris Belediye Başkanı polise saldırdı! Ahlaksız adam CHP’li Marmaris Belediye Başkanı polise saldırdı! Ahlaksız adam

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