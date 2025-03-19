CHP’li Marmaris Belediye Başkanı polise saldırdı! "Ahlaksız adam"

İBB Başkanı İmamoğlu'nun "terör" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından Muğla Adliyesinde protesto düzenlendi. Protestolarda CHP'li Belediye Başkanı polise saldırdı.

Muğla'da CHP'lilerin oluşturduğu bir grup CHP Muğla İl Başkanlığı önünde toplanarak basın açıklamasında bulundu. Açıklama sonrası slogan atan grup Muğla Adliyesine doğru yürüdü ve burada polis barikatı ile karşılaşınca arbede yaşandı.

POLİSE SKANDAL HAREKET: AHLAKSIZ ADAM

Grup protestolarını sürdürürken bazı vatandaşlar polislerin üzerine yürünce olan oldu. Polis biber gazı kullanarak vatandaşları uzaklaştırmak isterken CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü polise skandal bir harekette bulundu.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü öfke ile polise saldırdı. CHP'li ünlü "Belediye başkanıyım lan ben, ahlaksız adam niye sıkıyorsun" diyerek polisin üzerine yürüdü. Barikata vuran CHP'li başkanın o anları tepki topladı.