Sırbistan’da hükümet düştü! Başbakan Vucevic istifası onaylandı

Sırbistan'da 1 Kasım'daki kazada 15 kişinin ölümü sonrası ülke genelinde hükümet karşıtı protestolar düzenlenmiş ve bu her geçen gün şiddetini artırmıştı.

ERKEN SEÇİME GİDİLEBİLİR

Protestolar sonrası Başbakan Miloš Vucevic'in istifasının ardından Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yeni hükümet kurulamazsa Haziran ayında erken seçime gidilebileceğini açıkladı.

İSTİFASI ONAYLANDI

Meclis Başkanı Ana Brnabic, muhalefet milletvekillerinin katılmadığı oturumda Vucevic'in istifa kararını okudu. Yapılan oylamada, Vucevic'in istifa kararı onaylandı ve hükümetin görevi sona erdi. Brnabic, yaptığı konuşmada, Vucevic'in görevini sorumlu ve cesur bir şekilde yerine getirdiğini kaydederek, kendisine çalışmaları için teşekkür etti.

İSTİFA KARARINI 28 OCAK'TA ALDI

Sırbistan yasalarına göre yeni hükümetin kurulması için gerekli 30 günlük süre bugün başladı. Ülkede 18 Nisan'a kadar yeni bir hükümet kurulamazsa, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in genel seçim ilan etmesi bekleniyor. Vucevic, Novi Sad şehrinde geçen yıl tren istasyonundaki beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası hükümete tepki gösterilerinin ardından 28 Ocak'ta istifa kararı aldığını bildirmişti.

NOVİ SAD'DAKİ KAZA SONRASI SIRBİSTAN'DA NE OLDU?

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi nedeniyle 15 kişi ölmüş, kazanın ardından hükümete tepki gösteren öğrenciler, ülke genelinde "Dur Sırbistan" sloganıyla gösterilere başlamıştı.

Binlerce üniversite, yüksekokul ve lise öğrencisi, başta Belgrad olmak üzere, ülkenin çeşitli kentlerinde hükümet karşıtı büyük gösteriler düzenlemişti. Öğrenciler, tren istasyonundaki ölümlü kazada sorumluluğu bulunanların cezalandırılmasını, ihmal şüphesi bulunan istasyonun yapım ve onarım çalışmalarına ilişkin tüm belgelerin yayımlanmasını ve önceki gösterilerde gözaltına alınan öğrenci ve akademisyenlerin serbest bırakılmasını talep etmişti.

Cumhurbaşkanı Vucic, öğrencilerin taleplerinin yerine getirildiğini kaydetmişti. Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic de gösteriler sonrası istifa ettiğini açıklamıştı.

Öğrenciler, taleplerinin "tam anlamıyla" yerine getirilmediğini savunarak ülke genelinde gösteriler düzenlemeye devam ediyor.