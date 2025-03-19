Başkan Erdoğan’dan çiftçilere peş peşe müjde! 18.5 milyar TL’lik destek verilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Sergi Salonunda düzenlenen çiftçiler ile iftar programında önemli açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarında çiftçilere peş peşe müjdeleri duyuran Başkan Erdoğan, üreticilere 18.5 milyar TL'lik kırsal kalkınma desteği verileceğini belirterek, bu yıldan itibaren 5 yıl süreyle tarımın çeşitli alanlarında kullanılmak üzere 1 milyar dolar yeni kaynağın çiftçilere hibe olarak aktarılacağını duyurdu.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Sergi Salonu'nda çiftçilere verilen iftarda, katılımcıların gelecek hafta idrak edilecek Kadir Gecesi ile 30 Mart'ta vasıl olunacak Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Mübarek ayda tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin, edilen duaların, Türk milletinin yanı sıra Gazzeli, Suriyeli ve Yemenli mazlumlar başta olmak üzere tüm Müslümanların birliğine, beraberliğine, zulümden kurtuluşuna vesile olmasını dileyen Erdoğan, kendilerini bir araya getiren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve ekibine teşekkür etti.