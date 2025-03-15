AK Parti'li Yayman'dan siyasetçilere sert tepki! "Stajyer genel başkanlar Cumhurbaşkanımızı tenkit ediyorlar"

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Bugün Orta Doğu'ya baktığımızda yaşanan istikrarsızlığın çözüm anahtarı Recep Tayyip Erdoğan'da. Rusya-Ukrayna mücadelesinde hem Rusya'yla hem Ukrayna'yla görüşebilen tek lider Recep Tayyip Erdoğan. Dolayısıyla dünyada lider eksikliğinin hissedildiği bu yıllarda dünyanın en büyük lideri bizim liderimiz. Duvarda ceket asmak için çivisi dahi bulunmayanlar, stajyer siyasetçiler, stajyer genel başkanlar Cumhurbaşkanımızı tenkit ediyorlar. Diğer partilere bakın. Bir önceki dönemde vekillik yapanlar bir daha aday yapılmayınca partilerine küsmüşlerdir, il başkanları ortada yoktur; bir kavga hali yaşanmaktadır. Ama AK Partimiz dünüyle, bugünüyle hep beraberdir. Muhtar bile olamaz denilen Cumhurbaşkanımızı Başbakan, Cumhurbaşkanı ve sizlerin sayesinde dünya lideri yaptık" dedi.