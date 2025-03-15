İçişleri Bakanlığı duyurdu! Çocuğa cinsel istismardan aranan firari yakalandı

İçişleri Bakanlığı, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 6 yıldır aranan, hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.L. Karabük'te yakalanarak adli makamlara teslim edildiğini duyurdu.

Bakanlık'tan şu ifadelere yer verildi: Karabük İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timlerimiz tarafından, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 6 yıldır aranan, hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.L. Karabük'te yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Çocuklarımızı hedef alan karanlık zihniyetler, insanlık dışı eylemlerinin hesabını mutlaka verecekler. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.