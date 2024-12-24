AK Partili Yayman'dan A Haber'de net Suriye mesajı: Terör devleti kurulamaz | "Türkiye'nin istemediği hiçbir şey olmaz"
Suriye'de Baas rejimin devrilmesinin ardından bölgede yaşanan gelişmeler dünyanın odağında. Yıkılan rejim ve Esad'ın kaçışının ardından Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed Eş Şara oldu. Yönetimin belirlenmsinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şam'a ziyaret düzenlemiş ve Şara ile görüşmüştü. Bölgede hem Türkiye hem de Suriye'nin yeni yönetimi teröre net mesaj verdi. A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman konuya dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yayman, Suriye'de teröre müsaade edilmeyeceğini belirterek 'Terör devleti kurulamaz. Bölgede Şam'da da Bağdat'ta Kafkasya'da da Orta Doğu'da da Balkanlar'da da Türkiye'nin istemediği hiçbir şey olmaz. Burada Türkiyenin kararı net. Asla teröristana müsaade edilmeyecek.' dedi. İşte detaylar...
Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.
Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek 8 Aralık'ta çöktü. Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed, 8 Aralık'ta başkentten kendisi ve ailesi için sığınma sağlama kararı alan Rusya'ya kaçtı.
Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de geçici yönetim kuruldu, Muhammed el-Beşir Mart 2025'e kadar geçici yönetimin başbakanı olarak görevlendirildi. Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği de 14 Aralık'ta yeniden faaliyete geçti. Rejimin devrilmesinin ardından birçok Batı ülkesi Şam'a heyet gönderdi.
AK PARTİLİ YAYMAN'DAN A HABER'DE NET MESAJ!
Rejimin çöküşü sonrası Türkiye "Suriye'de toprak bütünlüğü" vurgusu ile yeni yönetimin oluşurulması gerektiğini belirrti ve teröre net mesaj vererek "teröristan"a izin verilmeyeceğini defalarca kez açıkladı.
Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında katılan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Suriye meselesine dair önemli mesajlar verdi. Yayman "Suriye'de teör devleti kurulamaz" diyerek bölgede Türkiye'nin istemediği hiçbir şeyin olmayacağının altınız çizdi.
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman: Hatay'da durum çok pozitif yansıdı. Mesele yanlış empoze edildi. Amerika, İsrail, İran, sırtını Amerika'ya sırtını dayayan PKK ve uzatntıları kaybetti. Kim kazandı Suriye halkı kazandı, masumlar kazandı, Suriye'de 4 tane olmazsa olmazımız var.
"SURİYE'DE TERÖR DEVLETİ KURULAMAZ"
1.Suriye'nin toprak bütünlüğü esastır. Suriye'de federatif konfederatif bir yapıya müsaade edilemez. Bir terör devleti kurulamaz. 2. Suriye'nin üniter yapısı korunmalı, Suriyelilerin iradesinin tecelli ettiği bir yönetim modeli kurulmalıdır. 3-Suriye'de kapsayıcı ve kuşatıcı bir yönetim oluşturulmalı. Ahmed Eş Şara da bunu zaten dile gteiriyor. Hakan Fidan beyin çok büyük kaykısı var. Cumhurbaşkanımız zaten tarihin doğru yerinde durdu, Cumhurbaşkanımız asla duruşunu bozmadı ve "eğer seçim kaybettirecekse kaybettirsin o mazlumları Sednaya'ya göndermem" dedi. 4 Suriyelilerin Suriye'ye dönmesi. Türkiye ve birçok ülkedeki Suriyeliler dönmeli ki ülkedeki yeni yönetimde oy kullanıp söz sahibi olsunlar. Yerel seçimlerde oy kullanıp yerel yöneticilerini seçsinler, genel seçimlerde oy kullanmıp genel yönteicileini seçsinler.
"TERÖRİSTANA TÜRKİYE MÜSAADE ETMEZ"
Suriye Suriyelilerindir. Türkiye'nin asla yayılmacı bir politikası olmadı. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hiç kimsenin bir karşış toprağında gözü yok. Siz dün Türkiye'nin uzattığı eli reddecekiniz. Sırtınızı ABD'ye İsrail'e dayayacaksınız. Münbiç'te Tel Rıfat'ta orada tüneller kazacaksınız bir teröristan kurmak isteyeceksiniz. Buna da Türkiye Cumhuriyeti asla müsaade etmez.
"TÜRKİYE'NİN İSTEMEDİĞİ HİÇBİR ŞEY OLMAZ"
Bölgede Şam'da da Bağdat'ta Kafkasya'da da Orta Doğu'da da Balkanlar'da da Türkiye'nin istemediği hiçbir şey olmaz. Bir kez daha anladık ki ne kadar büyük bir milletiz. Burada Türkiyenin kararı net. Asla teröristana müsaade edilmeyecek. Bir güvenlik koridoru oluşturulacak. Süreci okuyan en iyi okuyan ülke Türkiye ve krizi en başından beri doğru yönetti, asla pes etmedi. "