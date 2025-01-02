2025’in gündemi Dijital Telif Yasası! Yayman duyurdu: Olmazsa olmaz bir unsur

Yayman, sosyal medyaya yaş sınırı ile ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade etti (AA)



Hüseyin Yayman, Komisyon olarak 2025 yılında dijital platformların temsilcilerini dinlemeye devam edeceklerini bildirerek, ilk olarak Netflix'in dinleneceğini kaydetti.



Yayman, Komisyona, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlarının da geleceğini ifade etti.



Suriye'deki gelişmelere dikkati çeken Yayman, Suriye'de asla bir "Teröristana" ya da "Davut Koridoru"na müsaade edilmeyeceğini belirtti.



Yayman, Suriye'de, milli iradenin tecelli etmesini önemli bulduğunu vurgulayarak, kapsayıcı bir yönetim modelinin Suriye için çok önemli olduğunun altını çizdi.



"DEM PARTİ ÜZERİNE DÜŞEN TARİHİ SORUMLUĞU YERİNE GETİRMELİ"

Yayman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı çağrı ve sonrasında yaşanan gelişmeleri de değerlendirdi.



Suriye'de yaşanan gelişmelerin Devlet Bahçeli'nin nasıl bir kehanetle konuştuğunun ispatı olduğuna işaret eden Yayman, gelişmeleri olumlu gördüğünü vurguladı.



Yayman, Türkiye'nin terörden çok acılar çektiğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şehit analarının ağlamaması, Türkiye'nin bu terör belasından kurtulması için Sayın Bahçeli'nin çağrısı tarihsel önemdedir, ezberleri bozmuştur, duvarları yıkmıştır. Bir anlamda turnusol, samimiyet testidir. Çok değerlidir. 1990'lı yıllarda Türkiye terör belası ile boğuşurken bir TV kanalında rahmetli Alparslan Türkeş'in, HEP milletvekili Leyla Zana'ya 'Kızım bir sorunun olursa beni ara, her zaman arayabilirsin.' şeklinde ifadesi vardır. Aslında dünden bugüne Bahçeli'nin tavrı çok nettir. Ahmet Türk ile söyledikleri tarihe geçer niteliktedir. Önümüzdeki günlerde güzel gelişmeler olacaktır. Burada artık söz sırası DEM'dedir. DEM Parti üzerine düşen tarihi sorumluğu yerine getirmelidir. PKK terör örgütünün silah bırakması ve Türkiye'de eylemlere artık son vermesi noktasında daha cesaret verici tavır içinde olmalıdır. Bugün tarihte ilk defa DEM Parti, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmektedir. Bu, milletimizin görmek istediği bir harekettir, tavırdır."