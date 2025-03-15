ABD Başkanı Trump’tan 43 ülkeye seyahat yasağı planı! 3 kademeli liste ifşa oldu | Hangi ülkeleri kapsıyor?

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EN KALABALIK GRUP 22 ÜLKEYLE SARI LİSTE

"Sarı liste" şeklinde adlandırılan üçüncü grupta ise Angola, Antigua ve Barbuda, Benin, Burkina Faso, Kamboçya, Kamerun, Yeşil Burun Adaları, Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kongo, Dominika, Ekvator Ginesi, Gambiya, Liberya, Malavi, Mali, Moritanya, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Sao Tome ve Principe, Vanuatu, Zimbabve bulunuyor. Haberde, söz konusu 22 ülkeye "eksikliklerini" tamamlamaları için 60 gün süre verileceği, buna uymamaları durumunda ise diğer gruplara alınacağı belirtildi. Adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili listede değişiklikler olabileceğini ifade ederken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile ABD Başkanı Trump'ın listeye henüz onay vermediğini aktardı.