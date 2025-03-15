ABD Başkanı Trump'tan 43 ülkeye seyahat yasağı planı! 3 kademeli liste ifşa oldu | Hangi ülkeleri kapsıyor?
ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin 43 ülkenin vatandaşlarına ABD'ye seyahat yasağı ya da seyahat kısıtlamaları getirmeyi planlıyor. 43 ülkeyi kapsayan 3 kademeli seyahat yasağı listesi ortaya çıktı. 3 listede de Rusya'nın yer alamaması dikkat çekti. Listede, Yeşil Kart sahiplerinin durumunun ne olacağına dair bir detay paylaşılmadı. İşte isim isim tam liste...
The New York Times gazetesinin kurum içi bir yazışmaya dayandırdığı haberine göre Trump yönetimi, 43 ülkenin vatandaşları için kapsamlı seyahat kısıtlamaları veya seyahat yasağı uygulamayı planlıyor.
Kırmızı ve turuncu liste taslağında yer alan bazı ülkelerini Trump'ın ilk dönem seyahat yasakları kapsamında yaptırıma tabi tutulan ülkeler olduğu görüldü.
New York Times'ın haberine göre kırmızı, turuncu ve sarı listede yer alan ülkeler şöyle:
KIRMIZI LİSTE
Habere göre, ülkeler 3 gruba ayrılıyor. "Kırmızı liste" olarak adlandırılan ilk grupta Afganistan, Bhutan, Küba, İran, Libya, Kuzey Kore, Somali, Sudan, Suriye, Venezuela ve Yemen olmak üzere 11 ülke bulunuyor. Bu ülkelerin vatandaşlarının ABD'ye seyahatinin kesinlikle yasaklanması öneriliyor.
TURUNCU LİSTE
"Turuncu liste" olarak nitelendirilen ikinci grupta ise Belarus, Eritre, Haiti, Laos, Myanmar, Pakistan, Rusya, Sierra Leone, Güney Sudan ve Türkmenistan yer alırken, 10 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye seyahatinin kısıtlanması tavsiye ediliyor.
Bu çerçevede yalnızca iş seyahati amacıyla ABD'ye girişlerine izin verilecek, turist veya göçmen vizesi olanlar ise kabul edilmeyecek.
EN KALABALIK GRUP 22 ÜLKEYLE SARI LİSTE
"Sarı liste" şeklinde adlandırılan üçüncü grupta ise Angola, Antigua ve Barbuda, Benin, Burkina Faso, Kamboçya, Kamerun, Yeşil Burun Adaları, Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kongo, Dominika, Ekvator Ginesi, Gambiya, Liberya, Malavi, Mali, Moritanya, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Sao Tome ve Principe, Vanuatu, Zimbabve bulunuyor. Haberde, söz konusu 22 ülkeye "eksikliklerini" tamamlamaları için 60 gün süre verileceği, buna uymamaları durumunda ise diğer gruplara alınacağı belirtildi. Adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili listede değişiklikler olabileceğini ifade ederken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile ABD Başkanı Trump'ın listeye henüz onay vermediğini aktardı.
RUSYA LİSTEDE YOK
Mevcut yeşil kart sahiplerinin muaf tutulup tutulmayacağı taslakta net olarak açıklanmazken, kararın ulusal güvenlik standartlarını yükseltmek için alınacağı ifade edildi.
3 listede de, Trump'ın dostane ilişkiler geliştirmek istediği Rusya yer almadı.
YEŞİL KART KONUSU BELİRSİZ
Listede, Yeşil Kart sahiplerinin durumunun ne olacağına dair bir detay paylaşılmadı.
TRUMP KARARNAME İMZALAMIŞTI
ABD Başkanı Donald Trump 20 Ocak'ta, ABD'ye giriş yapmak isteyen yabancılara yönelik ulusal güvenlik tehditlerini tespit etmek amacıyla güvenlik soruşturmalarının yoğunlaştırılmasını içeren bir kararname imzalamıştı. Kararnamede, kabine üyelerinden bazılarına "inceleme ve tarama bilgileri çok yetersiz" olduğu gerekçesiyle seyahatlerin kısmen veya tamamen durdurulması gereken ülkelerin listesini 21 Mart'a kadar sunmaları talimatı verilmişti.
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