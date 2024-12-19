4 başlıkta Türkiye’nin kırmızı çizgilerini sıraladı! AK Partili Hüseyin Yayman’dan net mesaj: Suriye asla bir Afganistan olamaz

TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu

TÜRKİYE'NİN KIRMIZI ÇİZGİLERİNİ 4 BAŞLIKTA SIRALADI

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından devletleşme sürecindeki Suriye'nin geleceğine ilişkin önemli tespitlerde bulunan Yayman, konuşmasında Türkiye'nin kırmızı çizgileri olarak şu başlıkları dile getirdi:

1) Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Suriye'nin Milli egemenliğinini korumak lazımdır.

2) Yeni yönetimin kapsayıcı olması çok önemlidir.

3) Suriye'nin üniter yapısının korunması olmazsa olmazımızdır. Terör gruplarına izin verilmemelidir.

4) Suriyelilerin geri dönüşü tarihsel önemdedir. Teşvik edilmelidir.

"MUHACİR KARDEŞLERİMİZ ARTIK EVE DÖNMENİN HEYECANI İÇERİSİNDEDİR"

Yayman, "Her ne şekilde olursa olsun gurbette olan insan için 'Eve dönmek' diye bir kavramı vardır. Esad yönetiminin zorbalığı ve katliamından kaçan ve yıllardır ülkemizde misafir ettiğimiz muhacir kardeşlerimizde, artık 'Eve dönmenin' heyecanı içerisindedir.

Gurbete giden her insan bir gün mutlaka hikayesinin başladığı evine dönmenin hayali içerisindedir. Suriye meselesine de böyle bakmak lazımdır." ifadelerini kullandı.

Yayman, Hatay'daki gözlemlerini şöyle aktardı: "Hem Cilvegözü Sınır Kapısı'nda hem Zeytindalı Sınır Kapısı'nda hem de Yayladağı Sınır Kapısı'nda Suriyelilerin kendi ülkelerine gitmek için hazırlık yaptıklarını görüyoruz.

Her sınır kapısından yaklaşık bin kişi geçiyor. Hatay'da 3 sınır kapısı var. Hem İdlib yönetimi ile hem Afrin'deki bölgesel gelişmelerle ilgili tüm süreç Türkiye üzerinde ilerledi. Bu çok önemliydi. Suriyeli vatandaşların kendi ülkesine dönme çabasında olduğunu görüyoruz.

"SURİYE'DE STRATEJİK VE TARİHİ ROL OYNAYACAKLAR"

Türkiye'deki Suriyeliler döndüğünde oradaki anayasa değişikliğinde, seçimlerde oy kullanacaklar ve Suriye'nin geleceğinde söz sahibi olacaklar. Dönmeleri hayati bir mesele. Stratejik ve tarihi rol oynayacaklar Suriye'de. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması olmazsa olmaz bir meseledir. Suriye asla bir Afganistan olamaz. Suriye bir Norveç'te olmaz. Çünkü Suriye, Suriye gibi olacak, kendine has özellikleri var. Suriye'de Hristiyanlar, Kürtler, Türkmenler de var. Birlikte yaşamalarını destekliyoruz. Yeni yönetimin kapsayıcı olması hayati önemdedir. Türkiye'de tarımda, sanayide çalışacak işçiler buluruz ancak Suriyeliler dönmezse yönetimde olamayacak. Hataylılar dönerlerse de dönmezlerse de başımızın üstünde diyor.

"SURİYE'DE STRATEJİK VE TARİHİ ROL OYNAYACAKLAR"

Türkiye'deki Suriyeliler döndüğünde oradaki anayasa değişikliğinde, seçimlerde oy kullanacaklar ve Suriye'nin geleceğinde söz sahibi olacaklar. Dönmeleri hayati bir mesele. Stratejik ve tarihi rol oynayacaklar Suriye'de. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması olmazsa olmaz bir meseledir. Suriye asla bir Afganistan olamaz. Suriye bir Norveç'te olmaz. Çünkü Suriye, Suriye gibi olacak, kendine has özellikleri var. Suriye'de Hristiyanlar, Kürtler, Türkmenler de var. Birlikte yaşamalarını destekliyoruz. Yeni yönetimin kapsayıcı olması hayati önemdedir. Türkiye'de tarımda, sanayide çalışacak işçiler buluruz ancak Suriyeliler dönmezse yönetimde olamayacak. Hataylılar dönerlerse de dönmezlerse de başımızın üstünde diyor."