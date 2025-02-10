AK Partili Yayman'dan Özgür Özel'e A Haber'de sert tepki! "CHP geleneğinde var"

Depem bölgesinde afetzede vatandaşların konutları teslim edilmeye devam ederken CHP lideri Özgür Özel geçtiğimiz günlerde deprem konutlarının teslim edilmediğini söyleyerek bölgede yapılanları inkar etmişti.

Özel'in bu sözlerine A Haber'de Merve Türkay'ın sunduğu Mmemleket Meselesi programına katılan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'dan sert gösterdi.

CHP lideri Özgür Özel'in deprem bölgesindeki konutlara ilişkin yaptığı açıklamalara AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman A Haber ekranlarında tepki gösterdi.

AK Partili Yayman, "Özgür Özel'in deprem turisti gibi gelip hiçbir şey yapılmadı demesini ben siyasetçi olarak değil, depremzede kimliğimle hakaret kabul ediyorum. Çünkü bu CHP'nin geleneğinde var." dedi.

Yayman, 14-28 Mayıs seçimlerini hatırlatarak "Seçimden sonra deprem bölgesinde cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakı'na oylar çıkınca 'Size yaptığımız yardımlar zehir zıkkım olsun' dediler." şeklinde konuştu.