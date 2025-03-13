CHP'li belediyelerden DHKP-C'ye konser ve piknik parası adı altında destek!
DHKP-C terör örgütüne finansman sağlandığı iddiasıyla İstanbul'da Sarıyer, Şişli, Ataşehir ve Maltepe Belediyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda CHP’li 4 ilçe belediyesi ve İBB’de halen çalışan 13 kişinin de aralarında olduğu 38 şüpheliden 34’ü gözaltına alındı. Terör örgütü DHKP-C’ye finansman sağlayan CHP’li belediyelerle ilgili soruşturmada itirafçı Ceyhun B. kirli para trafiğini deşifre etti. CHP’li 4 ilçe belediyelerinden ‘konser, piknik, sinema filmi’ parası adı altında örgüte para aktarıldığını anlattı.
Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 2014-2016 yıllarında örgüte finansal destek sağladıkları iddia edilen o dönem Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerinde çalışanların da aralarında bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma konusu yöntemle DHKP-C'ye ihale adı altında 2014-2016 arasında o dönemin tutarıyla yaklaşık 22 milyon 870 bin TL civarında parayı transfer ettiği öğrenilen bu belediyelerin kazak ve tişört ihalelerini, ihale şartlarına uymadan DHKP/C ile bağlantılı Kazova Tekstil'e verdiği ve piyasa bedelinin üzerinde fiyatlardan alım yapıldığı saptanmıştı.
Soruşturmayla ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Soruşturma dosyasında yer alan etkin pişmanlıktan yararlanan itirafçı ifadelerine göre CHP'li Maltepe Belediyesi'nde rüşvet havuzundan DHKP/C'nin kasasına maddi yardımda bulunulduğu ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre CHP'li Sarıyer ve Şişli belediyelerinden de Grup Yorum konser organizasyonu, piknik ve örgüte müzahir derneğin çektiği bir filmin de çekimi için para alındığı aktarıldı.
İBB MÜDÜRÜNDEN ÖRGÜT ADINA PARA!
Etkin pişmanlıktan yararlanan Ceyhun B. isimli kişinin verdiği ifadeye göre, Ataşehir Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir (halihazırda SGK kayıtlarına göre İBB'de müdür), DHKP/C'nin İhtiyaç Komitesi'nde (İKOM) görevli Doğan Karataş'la sık sık görüştüğü ve örgüt adına para verdi.
Yapılan HTS incelemelerinde, Kazova şirketinin yöneticilerinden Ahmet Serdar Demirtaş ile 1 kez iletişimi olduğu saptandı. Hazırlanan MASAK raporunda da 1 adet sol terör örgütlerinden kaydı olan şahıslara para yatırdığı belirlendi.
ÖRGÜTE HER AY BİN TL!
Ceyhun B. verdiği ifadede, Maltepe Belediye eski Başkan Yardımcısı Haydar Battal'ın (halihazırda Ataşehir Belediyesi'nde müdür) belediyede çalışan Mahmut Serdar Kızılay isimli şahıs üzerinden örgüte her ay o dönem 1000 lira para yardımı gönderdiğini söyledi.
RÜŞVET HAVUZUNDAN DHKP-C'YE
Yine Maltepe Belediyesi'nde müdürlük yapmış Zafer Eskiköy'ün de görevden alınana kadar örgüte aylık 2 bin 500 liralık para yardımında bulunduğunu aktaran Ceyhun B., "Bu şahıs bu parayı örgüte yine belediyede çalışan Mahmut Serdar Kızılay aracılığıyla ya da bana direkt veriyordu. Zaman zaman da Doğan Karataş vasıtasıyla parayı veriyordu. Belediyenin tüm rüşvet havuzunda toplanacak paraları toplayan şahıslardan biriydi. Örgüte verilen toplu paralarda bu şahıs belirttiğim rüşvet havuzundan topladığı paralardan verdiğini bize defalarca anlatmıştır" diye konuştu.
GRUP YORUM KONSERİ İÇİN 300 BİN LİRA!
Ceyhun B.'nin ifadesine göre Maltepe Belediyesi'nde o dönem Sosyal İşler Müdürlüğü yapan ve halen belediyede teknisyen olarak görevde olan Mahmut Serdar Kızılay aracılığıyla Maltepe Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı Sinan Çetiz ve başkanın Özel Kalemi Melih Morsünbül (halihazırda Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı) ile görüştüklerini aktardı.
Ceyhun B. "Bu görüşmede Grup Yorum konser biletleri adı altında ihtiyacımızı anlattık. İlk olarak 'hayır olmaz bizim için çok büyük miktar' dediler. Biz de bu istediğimiz parayı verirseniz bir daha size para istemek için gelmeyeceğimizi söyledik ve kabul ettiler. Bir hafta içinde Doğan Karataş, Serdar Kızılay isimli kişiden 300 bin lirayı teslim aldı" dedi.
SARIYER BELEDİYESİ'NDEN ÖRGÜTE FİNANSMAN
Ceyhun B. aynı zamanda ifadesinde Sarıyer Belediyesi eski Başkan Yardımcısı İsmail Erdem'in makamında Grup Yorum'un konser organizasyonu için de para aldıklarını aktardı. Alınan MASAK raporunda ayrıca Erdem'in 3 adet sol örgütlerinden para transferine rastlandı. Kazova Tekstil üzerinden 1000 adet kazak satışı yapıldı gösterilerek 50 bin lira para alındığını ancak bu kazakların belediyeye daha az gönderilerek örgüte finansman sağlandığını da ifadesine ekledi.
ÖRGÜT FİLMİNİN FİNANSMANI BELEDİYE!
Şişli Belediyesi'nde ise Grup Yorum ve Sanat cephesi bünyesinde Armutlu'da çekilen "Mahallenin Düğünü" olarak bilinen sinema filminin finans ve giderlerinin İKOM tarafından karşılandığını aktaran Ceyhun B., "Film için harcanan 80 bin lira civarındaydı ancak bunun 40 bini inşaat malzemeleri bölge halkı ve bölge esnafından Yunis Bolukoç tarafından sağlandı. Diğer 40 bin liralık kısmı ise Şişli ve Ataşehir Belediyelerinden aldığımız parayla tamamladık" dedi.
KONSER VE PİKNİK PARASI ADI ALTINDA DESTEK
Maltepe Belediyesi'nden konser ve piknik biletleri adı altında 100 bin liraya yakın parayı 5- 10 bin liralık kısımlarla parça parça aldıklarını aktaran Ceyhun B., "Bu güne kadar örgütün buradan elde ettiği gelir takriben 650 bin liradır. Bu para DHKP/C örgütüne aktarılmıştır" diye konuştu.
Yapılan incelemelerde Kızılay'ın Doğan Karataş'la 53, Yunus Bolukoç'la 167, Diren Kazova şirketi yöneticileri Ahmet Serdar Demirtaş'la da 1 kez iletişim kaydına rastlandı. MASAK raporuna göre ise 11 adet sol terör örgütlerinden kaydı olan şahıslara para yatırdığı tespit edildi.
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