CHP’li belediyelerden DHKP-C’ye konser ve piknik parası adı altında destek!

CHP’li belediyelere DHKP-C operasyonundan görüntü (DHA)

KONSER VE PİKNİK PARASI ADI ALTINDA DESTEK

Maltepe Belediyesi'nden konser ve piknik biletleri adı altında 100 bin liraya yakın parayı 5- 10 bin liralık kısımlarla parça parça aldıklarını aktaran Ceyhun B., "Bu güne kadar örgütün buradan elde ettiği gelir takriben 650 bin liradır. Bu para DHKP/C örgütüne aktarılmıştır" diye konuştu.

Yapılan incelemelerde Kızılay'ın Doğan Karataş'la 53, Yunus Bolukoç'la 167, Diren Kazova şirketi yöneticileri Ahmet Serdar Demirtaş'la da 1 kez iletişim kaydına rastlandı. MASAK raporuna göre ise 11 adet sol terör örgütlerinden kaydı olan şahıslara para yatırdığı tespit edildi.