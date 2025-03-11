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DHKP-C soruşturması İBB’ye de sıçradı

DHKP-C soruşturması İBB'ye de sıçradı

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Giriş: 11.03.2025 13:36
İstanbul'da DHKP-C'ye yönelik operasyonda, aralarında belediye çalışanlarının da olduğu 32 kişi gözaltına alındı. Örgütün, 2014-2016 yılları arasında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli Belediyeleriyle temas kurarak finansal destek talep ettiği belirlendi. Ayrıca Kazova Tekstil isimli firmanın örgüt tarafından ele geçirilerek 2014-2015 yıllarında Sarıyer ve Şişli Belediyelerinin düzenlediği ihalelere katıldığı tespit edildi. Operasyon kapsamında Ataşehir Belediyesi'nden 3, Maltepe Belediyesi'nden 5, Sarıyer Belediyesi'nden 8 ve Şişli Belediyesi'nden 8 kişi gözaltına alındı. Öte yandan A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın aktardığı bilgiye göre soruşturma İBB'ye sıçradı. Buna göre İBB'de çalışan bir mühendis de terörden gözaltına alındı.
DHKP-C soruşturması İBB’ye de sıçradı
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