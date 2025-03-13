Ekrem İmamoğlu özel jetten inmiyor: Lüks harcamaların finansmanı İstanbullu mu?

İmamoğlu'nun kullandığı özel jet (Sabah)

RAKAM 100 BİN DOLARI BULDU

Düzenlenen bu uçuşlar için TCSTN kuyruk numaralı uçağın kiralandığı şirkete 70 bin dolar ödendiği; yakıt ve masraflar da dahil edildiğinde bu rakamın yaklaşık 100 bin doları bulduğu kaydedildi.

ÜCRET PEŞİN ÖDENDİ

SABAH gazetesi, 8-9 Mart tarihleri arasında Ekrem İmamoğlu'nun ziyaret ettiği illerin hava trafiğini mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde, İmamoğlu'nu bu iller arasında taşıyan uçağın bir kiralama şirketine ait TCSTN kuyruk numaralı özel bir jet olduğu tespit edildi.

İmamoğlu'nun özel jet ile 2 gün içinde düzenlediği uçuşların güzergâhı oluşturulup uçağın kiralandığı şirketten fiyat teklifi istendi. Söz konusu ücretin kiralama şirketi tarafından peşin olarak tahsil edildiğini belirtildi.