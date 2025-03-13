Ekrem İmamoğlu özel jetten inmiyor: Lüks harcamaların finansmanı İstanbullu mu?
CHP'den Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hafta sonu gerçekleştirdiği yurt gezisi için özel jet kiralandığı ortaya çıktı. İddiaya göre, kullanılan jetin iki günlük kirası masraflar hariç 70 bin dolar olarak belirlendi. İmamoğlu’nun geniş kapsamlı seçim kampanyasının finansmanının İBB bütçesinden karşılanıp karşılanmadığı ise tartışma konusu olurken İstanbullular duruma tepkili. Ayrıca, İmamoğlu’nun dün Kastamonu’ya düzenlediği ziyarete de özel uçakla gittiği belirtilirken Bonair Havacılık’a ait olduğu öğrenilen jetin saatlik kira bedelinin 12 bin dolar olduğu da iddialar arasında...
Ekrem İmamoğlu, 2028'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'den aday olabilmek için yurt gezilerine başladı. Bu kapsamda, Atatürk Havalimanı'ndan kiralanan "Gulfstream IV" model özel jet ile 8-9 Mart tarihlerinde İstanbul, İzmir, Kayseri, Adana ve Antalya'yı kapsayan uçuşlar gerçekleştirdi.
RAKAM 100 BİN DOLARI BULDU
Düzenlenen bu uçuşlar için TCSTN kuyruk numaralı uçağın kiralandığı şirkete 70 bin dolar ödendiği; yakıt ve masraflar da dahil edildiğinde bu rakamın yaklaşık 100 bin doları bulduğu kaydedildi.
ÜCRET PEŞİN ÖDENDİ
SABAH gazetesi, 8-9 Mart tarihleri arasında Ekrem İmamoğlu'nun ziyaret ettiği illerin hava trafiğini mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde, İmamoğlu'nu bu iller arasında taşıyan uçağın bir kiralama şirketine ait TCSTN kuyruk numaralı özel bir jet olduğu tespit edildi.
İmamoğlu'nun özel jet ile 2 gün içinde düzenlediği uçuşların güzergâhı oluşturulup uçağın kiralandığı şirketten fiyat teklifi istendi. Söz konusu ücretin kiralama şirketi tarafından peşin olarak tahsil edildiğini belirtildi.
İSTANBULLULAR MI KARŞILIYOR?
İmamoğlu'nun yüksek bütçeli kampanyasının masraflarını İBB kasasından ödenip ödenmediği ise merak konusu oldu. Kampanyanın masrafları hakkında birçok yorum yapıldı. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal da konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Aslı Baykal paylaşımında, "İBB Başkanı tek kişilik ön seçim için il il dolaşıyor. Yer kiralanıyor, reklamlar veriliyor, ildeki bütün CHP yöneticileri toplanıyor. Karşılamalar yapılıyor. Bu gezilerin finansörü kim? İstanbullular mı finanse ediyor eksik olmasınlar, CHP mi? Bu zaman ve para harcaması hangi talimatla ve ne sıfatla yapılıyor? Milletvekilliği ön seçimi olursa da aynı şekilde parasal olarak desteklenecek mi adaylar, İstanbullular veya CHP tarafından. Sonucu belli bir seçim için paralar saçılıyor. Para problemi olmayabilir CHP yönetiminin, bir kişinin ayağının altına serilebilir bütün parti imkânları, gereksiz bir şekilde para saçılabilir; Sıkıntı içinde yaşayan insanlar da merak edebilir 'Bunlar şimdiden ne yapıyor, kimin parasını nereye harcıyor? Tek kişilik ön seçim yapmak ve oraya bütün imkânları dökmenin vatandaş ile en ufak alakası var mı yoksa kendilerine makam ve güç edinme uğraşısı mı diye." dedi.
KASTAMONU GEZİSİ DE ÖZEL JETLE
İmamoğlu'nun dün gerçekleştirdiği Kastamonu gezisine özel uçakla gittiği ortaya çıktı. Bonair Havacılık'a ait olan jetin saatlik kirasının 12 bin dolar olduğu öğrenildi.
Ekrem İmamoğlu yaklaşık 5 saat süren Kastamonu gezisinin ardından kendisini taşıyan özel jet ile Atatürk Havalimanı'na indi.
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