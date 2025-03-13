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Şam sokaklarında anlaşma sonrası çifte bayram!

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 13.03.2025 00:32 Güncelleme: 13.03.2025 00:48
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Şam sokaklarında anlaşma sonrası çifte bayram!

Başkent Şam’da, eli kanlı katil Beşşar Esad’ın ülkeyi terk etmesinin ardından başlayan değişim süreci, sokaklarda coşkulu kutlamalara dönüştü. Baas rejimi döneminin ardından ülkeye yeni bir soluk getiren bu gelişmede, YPG ile gerçekleştirilen mutabakat ile ikiye katlandı.

Sokağa dökülen Suriyeliler, anlaşma sonrası adeta çifte bayram yaşadıklarını ifade ederken, birlik ve beraberlik mesajları veren halk, başkent Şam ve birçok ilde, tek yürek olup Suriye'nin yeniden inşasını talep ediyor. Yaşanan gelişmelere ilişkin Şam'dan canlı yayınla bağlanan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, bölgenin nabzını ölçerken, "Başkent Şam ilk kez bu kadar canlı bir bayram geçiriyor" dedi.

ŞAM SOKAKLARINDA NURŞEN VE KARDEŞİ BEŞİRA İLE TÜRKÇE SOHBET!

TÜRKÇE SOHBET VE KÜÇÜK UMUTLAR

Canlı yayın sırasında, Türkiye'de ilkokul 3'e kadar eğitim görmüş 10 yaşındaki Nurşen ile 8 yaşındaki kardeşi Beşira, muhabirimiz Geçgel ile Şam sokaklarında Türkçe sohbet etti. Sohbet sırasında iki kardeş kendilerine Türkçeyi öğreten öğretmenleri Seda Özgil'e selam gönderdi. Küçük kardeş Beşira, öğretmenini çok özlediğini ifade etti.

Şam sokaklarında minik kardeşlerle Türkçe sohbet / EKRAN GÖRÜTÜSÜŞam sokaklarında minik kardeşlerle Türkçe sohbet / EKRAN GÖRÜTÜSÜ

DEĞİŞİM SÜRECİ HIZLANIYOR

Esad'ın ülkeyi terk etmesinin ardından başlayan değişim süreci, Şam sokaklarında yaşanan bu coşkulu kutlamalarla sembolize ediliyor. Halktan gelen birlik ve beraberlik mesajları ile Suriye'nin yeniden inşası için atılan adımlar yeni bir umut tohumu ekmiş durumda.

Suriyeliler anlaşma sonrası ülkenin pek çok kentinde çifte bayramı kutluyor / EKRAN GÖRÜNTÜSÜSuriyeliler anlaşma sonrası ülkenin pek çok kentinde çifte bayramı kutluyor / EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

8 maddelik anlaşmanın şifresi A Haber’de8 maddelik anlaşmanın şifresi A Haber’de 8 MADDELİK ANLAŞMANIN ŞİFRESİ A HABER'DE

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Şam sokaklarında anlaşma sonrası çifte bayram! Şam sokaklarında anlaşma sonrası çifte bayram! Şam sokaklarında anlaşma sonrası çifte bayram!
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