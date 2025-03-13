Şam sokaklarında anlaşma sonrası çifte bayram!

Sokağa dökülen Suriyeliler, anlaşma sonrası adeta çifte bayram yaşadıklarını ifade ederken, birlik ve beraberlik mesajları veren halk, başkent Şam ve birçok ilde, tek yürek olup Suriye'nin yeniden inşasını talep ediyor. Yaşanan gelişmelere ilişkin Şam'dan canlı yayınla bağlanan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, bölgenin nabzını ölçerken, "Başkent Şam ilk kez bu kadar canlı bir bayram geçiriyor" dedi.

TÜRKÇE SOHBET VE KÜÇÜK UMUTLAR

Canlı yayın sırasında, Türkiye'de ilkokul 3'e kadar eğitim görmüş 10 yaşındaki Nurşen ile 8 yaşındaki kardeşi Beşira, muhabirimiz Geçgel ile Şam sokaklarında Türkçe sohbet etti. Sohbet sırasında iki kardeş kendilerine Türkçeyi öğreten öğretmenleri Seda Özgil'e selam gönderdi. Küçük kardeş Beşira, öğretmenini çok özlediğini ifade etti.