CHP’li belediyelere DHKP-C operasyonunda çarpıcı detaylar! Kazova’yı Gezi’de işgal edip aparat yaptılar

DHKP-C'nin finans ağına operasyon gerçekleştirildi (AHABER)

KAZOVA GERÇEKLERİ

Ünlü markalara fason üretim yapan Kazova Tekstil Fabrikası, 2013'te Gezi kalkışmasına paralel olarak maaşların ödenmemesi ve haksız olarak işten çıkarılma bahanesiyle DHKP-C iltisaklı çalışanlar tarafından işgal edildi. Çalışanlar fabrikayı "eşitlikçi ve patronsuz bir biçimde" söylemiyle çalıştırdı. 2014'ten beri "Patronsuz Kazak" markası altında kazak üretti. Amblemleri terör örgütü propagandası gibi. Bu kazaklar için STK'lar, sanatçılar ve sendikalardan destek alındı.

DHKP-C'nin finans ağına operasyon gerçekleştirildi (AHABER)

OPERASYON TALİMATI VERİLDİ



Şüphelilerin Sarıyer ve Şişli belediyelerinden ihale yoluyla DHKP-C'ye finans sağlandığı anlaşıldığından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Emniyeti'ne operasyon talimatı verildi. Bu kapsamda dün sabah erken saatlerde polis ekipleri kapsamlı bir operasyon düzenlendi. İKOM bünyesinde faaliyet gösteren 2 şüphelinin yanı sıra DİH ve Kazova Tekstil'den 12 şüpheli, 2014-2016 yıllarında örgüte finans sağlayan Ataşehir Belediyesi'nden 3, Maltepe Belediyesi'nden 5, Sarıyer Belediyesi'nden 8 ve Şişli Belediyesi'nden 8 olmak üzere toplamda 38 şüpheliye yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin yurt dışında diğer 2'sinin ise cezaevinde olduğu bildirildi.