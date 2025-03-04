11 ildeki DHKP-C'ye operasyonunda 30 gözaltı! Aralarında kamu görevlileri de var
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, terörün finansmanını engellemeye yönelik soruşturmada DHKP-C ile bağlantılı 35 şüpheli tespit etti. 11 ilde düzenlenen operasyonda 13'ü kamu görevlisi olan 30 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin etkinliklerden elde ettikleri gelirleri örgüte aktardıkları tespit edilirken, 5 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İzmir merkezli 11 ilde silahlı terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.
DHKP-C'YE ORTAK OPERASYON
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve MİT koordinasyonunda terör örgütü DHKP-C'ye üye olma, örgütün eylem ve finansmanının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
30 KİŞİ YAKALANDI
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince İzmir merkezli 11 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda gözaltı kararı bulunan 35 şüpheliden 30'u yakalandı. Yakalanan kişilerin 13'ünün kamu görevlisi olduğu tespit edildi.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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